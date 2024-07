Zenei szempontból kifejezetten a mindenki számára könnyen emészthető, szórakoztató, táncolható klasszikus jazz jelenti a fesztivál arculatát, de abban a legszélesebb spektrumot fedi le: ragtime, blues, New Orleans-i jazz, dixieland, hot jazz, swing, boogie, bossa nova és rockabilly váltogatják egymást öt színpadon négy napon át. De a zene csak apropó ahhoz, hogy a közönség jól érezze magát, a teljes kikapcsolódásról számos kísérőprogram is gondoskodik. Családdal, barátokkal ideális, de az egyedül érkezők is jól érzik magukat. Ahogy Freddie, a fesztivál házigazdája fogalmazott: „a leginkább az tetszik benne, hogy milyen szinten összekovácsolja az embereket”.

Négy napig szól a dzsessz a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A fesztiválon tizenöt ország, mintegy száz zenésze lép fel, akik mind a nemzetközi élvonalba tartoznak. A szenzációs német trombitás Norbert Susemihl Joyful Gumbo zenekarának svéd, dán, ausztrál tagjai a legdögösebb New Orleans-i életérzést közvetítik hihetetlen energiával, a holland Louis Armstrong Celebration Band a jazz leghíresebb trombitásának hagyományait viszi tovább, a Prohibition Stompers tagjai között osztrák, svéd, horvát, japán zenészek is vannak, s a zenekar a régi fekete jazznek ugyanúgy nagymestere, mint a lüktető swingnek. Az uruguay-i-kanadai Delta Bastards duó energikus bluest játszik, az amerikai gitáros-énekes Ryan Donohue pedig saját képésre formálja a blues műfaját. A magyar zenészek között megtalálható a házigazda zenekar, az eMeRTon-díjas, 38 éves Bohém Ragtime Jazz Band, a dél-amerikai zenét játszó Cafuné, az őrült bulik letéteményese, a Candy Men Duo, vagy éppen az Európa egyik legjobb szájharmonikása, Pribojszki Mátyás által vezetett Jumping Matt & his Combo és számos más formáció. Fontos része a fesztiválnak a swingtánc, idén kiváló amerikai, cseh, bolgár, szlovén és osztrák táncosok is ellátogatnak a rendezvényre, akik tanítanak, fellépnek, s a szombat éjjeli swingtáncversenyen a zsűri szerepét is ellátják.

A programkínálat nagyon gazdag: a 40 óra zene mellett az érdeklődők kipróbálhatják a swingtáncot nem kevesebb, mint kilenc, kezdőknek szóló bemutató óra keretében. Lesz veteránjármű bemutató, labirintuspálya, futóverseny egyéniben és váltóban, sárkányhajózás, társasjáték sátor, arcfestés, olimpiai sátor, és napközben a fesztiválbelépővel ingyenes fürdési lehetőség a tóban.