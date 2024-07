A tervezés során külön figyeltek a piacon a kisállatok, jellemzően szárnyas jószágok árusításának megoldására is, erre a piactér sportcsarnok felőli részén lesz lehetőség, itt aszfaltburkolatot alakítanak ki, ahova gépjárművel is be lehet majd állni és utánfutóról is lehet majd árulni az állatokat.

A piacteret, amely várhatóan jövő év februárjára készül el, riasztó-és kamerarendszerrel, valamint a szükséges és informatikai rendszerrel is ellátják.