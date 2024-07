A fesztiválozók visszajelzései alapján a színpadi program összetétele változik, a blues eddigi túlsúlyát csökkentették, változatosabb zenei felhozatalt kínálnak, hogy minden látogató megtalálhassa a kedvére valót. – Arra azért figyeltünk, hogy megtartsuk azokat az alapértékeket, melyeket a kezdetektől vallunk, azaz a minőség mindenképpen jellemzi úgy a zenei, ahogyan a sör- és streetfood-kínálatot, és természetesen általában a rendezvényt – mondta Éberfy István. Hozzátette: A BeerBQ fesztivál zenei felhozatala idén is különleges élményt ígér: pénteken fellép a Bluestone Zenekar és a Ferenczy Soulmachine, az estét MC Josti zárja. Szombaton a Pankastic! és Saya Noé szórakoztatja a közönséget, vasárnap a Shot formáció biztosítja a jó hangulatot.

Baja legnagyobb kerti partiját rendezik meg a hétvégén

Fotó: Beküldött fotó

A kiállítói felhozatal is bővül, és idén közel 30 kiállító termékeivel találkozhatnak a látogatók. Az édesség kedvelői kürtőskalácscsal, gofrival és churrosszal tehetik próbára a hasnyálmirigyük teljesítményét, de a barbecue, a burgerek és különleges szendvicsek szerelmesei is megtalálják kedvencüket. Az italok tekintetében pedig az elmaradhatatlan és széles választékkal reprezentált kisüzemi sörök mellett gin-tonic, borok, párlatok és koktélok is várják a fesztiválozókat.

A fesztivál célja elsősorban a városi lét hétköznapjaiból történő kitekintés, a megszokott környezetből más hangulatú és más tartalommal megtöltött tér létrehozása, mely örömteli találkozások helyszíne, lehetőség sok régi emlék felidézésére, nagy nevetéseké, vidám óráké.

– A BeerBQ egy olyan társadalmi szerepvállalás a szervezők részéről, mely minden alkalommal kicsit közelebb hozza egymáshoz a bajaiakat. Fontos, hogy általa minden évben egy kicsit jobb hellyé váljon Baja, az elszármazottak kedves emlékekkel térjenek vissza szülővárosukba és messzire vigyék annak hírét. Van a rendezvénynek egy turisztikai aspektusa is. Hiszünk abban, hogy mind az itt élők, mind a turisták Bajával kapcsolatos élményét és megítélését egyaránt könnyen és hatékonyan tudjuk és szükséges is kulturális élményeken keresztül pozitívan befolyásolni, az ízlésüket formálni. Ilyen könnyedebb élmény a BeerBQ, de ebbe a sorba illeszthető, – ugyan némileg más célcsoport számára – a Vinalia Borfesztivál vagy a FolkFeszt Népzenei Fesztivál is. Ezek az élmények meghatározóak, mélyül általuk a közösséghez tartozás, a város szeretetének élménye, jobb lesz Baján lenni, bajainak lenni – hangsúlyozta Éberfy István.