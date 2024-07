A díjat 2012-ben hozta létre a képviselő-testület, olyan közösségek és magánszemélyek kaphatják meg az elismerést, akik a kötelezőnél többet tesznek a közösségért. Idén hét jelölt közül kellett kiválasztani a képviselőknek, hogy ki az, aki megkapja az elismerést, két csoportot és öt magánszemélyt jelöltek a díjra.

Bangó Pál kapta idén a Csólyospálos Községért díjat, melyet Á. Fúrús János, Csólyospálos polgármestere adott át.

Fotó: Pozsgai Ákos

– Ebben az esztendőben a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy húsfőzőt választ díjazottnak. Olyan húsfőzőt, aki az elmúlt húsz évben mindig segítségünkre volt, térítés nélkül végezte a közösségi munkát, de nem csak a falunapokon tette ezt, hanem több más közösségi rendezvényen is. Egyben ő a település rendezvényeinek fő mecénása is, aki állandójelleggel támogatja tevékenységével és ha kell, anyagilag és más felajánlásokkal is ezeket az eseményeket – mondta Á. Fúrús János polgármester, aki Bangó Pált szólított a színpadra, hogy átnyújtsa neki a Csólyospálos Községért kitüntetést.