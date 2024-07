Mennyit kérhet egy fizikai dolgozó a cégvezetőtől? A kérdés nem egyszerű. A vállalkozások többnyire titokban tartják azt, kit és mekkora bérrel vesznek fel. De általában az első közös céges buli után kiderülnek a titkokban tartott számok. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is közzétesz havonta adatokat, amelyekkel be lehet lőni a havi bérek összegét. Mi most ezeket adjuk közre.