Munkavállalói felelősséget tanulnak a diákok a bajai szakképző intézményben – galériával

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Technikum és Szakképző Iskola a város egyik legnagyobb tanintézménye, sokrétű képzést kínál a fiataloknak. A hároméves szakmai képzés mellett ötéves technikumba is jelentkezhetnek a diákok, ahol érettségiznek és szakmát is tanulnak. A bajai szakképzőben a 9. évfolyam után, a technikumban pedig a 10. után már szakképzési munkaszerződéssel alkalmazásban dolgozhatnak a duális partnereknél, ahonnan munkabért is kapnak. Juhász Imre igazgató az intézmény kínálatát részletezte hírportálunknak.

Ottjártunkkor éppen a faipari 11.B technikumi osztályt látogattuk meg, akik nyári gyakorlatukat töltötték a bajai szakképzőben. – A szakképzés jelenleg azt jelenti, hogy a hároméves szakképző iskola és az ötéves technikum között választhatnak a tanulók. A szakképzőben a 9. év végén tesznek egy ágazati alapvizsgát a diákok, ezután a 10. és 11. évfolyamban kötnek szakképzési munkaszerződést. Ez már munkaviszonnyal jár, tehát nem ösztöndíjat kapnak mint első évben, hanem munkaszerződést követően munkabért kapnak. Első évben egyébként 16 ezer forint az ösztöndíja annak, aki a szakképzésre jelentkezik. A tizenegyedik év végén szakmai vizsga vár rájuk, és ezzel az ő képzésük véget ér – részletezte az igazgató. Munkavállalói felelősséget tanulnak a diákok a bajai szakképző intézményben

Fotó: Márton Anna A technikumi képzés ma már ötéves, nem úgy mint régen a szakközépiskola, ami négyéves volt. Itt nem a 9. év végén, hanem a 10. év végén tesznek egy ágazati alapvizsgát, ezt követően kötnek szakképzési munkaszerződést és munkaviszonyt létesítenek. A tanulók a 12. év végén a technikumban leteszik az érettségi egy részét, ami előrehozott érettséginek számít. – Három tárgyból javasolt az előrehozott érettségi: a magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika. Ezzel igazából könnyítettek a diákok terhein azzal, hogy az összesen öt vizsgát két vizsgaidőszakban teljesíthetik, 12. év végén három tantárgyból, 13. év végén pedig az idegen nyelvből és ehhez jön még a szakmai vizsga, aminek elméleti és gyakorlati része is van. Így tehát, akik itt végeznek egy szakmai bizonyítványt és érettségi bizonyítványt is kapnak. Az érettségi bizonyítványban a szakmai vizsga ötödik tárgyként szerepel és emelt szintű érettséginek számít – mondta a Baon.hu-nak Juhász Imre. A szülői igazolás már nem opció, táppénzes papírral igazolható a hiányzás Fontosnak vélte kiemelni a szülők és gyerekek részére, hogy a 9. illetve 10. osztály után nem ösztöndíjat kapnak, hanem munkabért. Ez azzal is jár, hogy a hiányzások adminisztrációja másképp működik. A szülői igazolást már nem fogadják el. – Mivel munkaviszonya van, a fiatal csak táppénzes papírral tudja igazolni a hiányzást. Szülő nem tud neki igazolást adni. Ez azért szokott problémát okozni. A munkabér havi összege 100-168 ezer forint bruttó. A faipari technikusok például több mint nettó nyolcvanezer forintot kaphatnak. Diákként ez nem egy rossz pénz. Szabadság is jár nekik, a nappalisoknak és a felnőtteknek is. A gyakorlati munka az évek számától függ. Ha 18 év alattiak, 7 órát dolgozhatnak egybefüggően, a 18 év felettiek napi 8 órát. A napi pihenőidőt is tartalmazza a munkaidő. A szakképzési munkaszerződést az ágazati alapvizsga előzi meg. Ezt követően a fiatalok belépnek a munka világába – emelte ki Juhász Imre.

Nagy előnye van a duális szakképzésnek A 11.B technikumi osztályt látogattuk meg. Az osztálynak két csoportja van: az egyik a csecsemő- és gyermekápoló csoport, ami öt főből áll, ők a Bajai Szent Rókus Kórházban teljesítik a gyakorlatot, továbbá a faipari technikus tanulók, akik a Bajai Ágazati Képzőközpontnál vannak gyakorlaton 140 órát. A faipari technikus képzésen összesen 280 óra gyakorlatot kell teljesíteni. Két részre bontották a gyakorlati követelmények teljesítését az intézményben: a 11. osztályt követően 140 gyakorlati órát, a 12. végén újra 140 óra gyakorlat vár a diákokra. A 13. év végén vizsgáznak a technikusok, megkapják az érettségi-és szakmai bizonyítványt.

Szakképzés a fiataloknak Baján Fotók: Márton Anna

A szakmai vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, ami dupla pontszámot jelent, ha valaki felsőoktatásban tanulna tovább. – Véleményem szerint óriási előnye a rendszernek, hogy a fiatalok belekóstolnak abba, hogy milyen, ha valós cégnél, valós termelésnél vesznek részt a munkában. Munkaviszonyuk van, a munkabért a bankszámlájukra utalják a cégek. Felelősséget tanulnak. A környéken egyébként a legtöbb szakmát a Bajai Szc Jelky András Technikum és Szakképző iskola kínálja. 2024 szeptemberétől 19 szakmát tanulhatnak nálunk a fiatalok, ezért rengeteg a duális partnerünk is. Amikor jelentkeznek hozzánk a diákok, nem szakmára jelentkeznek, hanem ágazatra, szakmacsoportokra. Ha például fodrásznak szeretne valaki tanulni, az a szépészeti ágazatban teheti meg. Az ágazati alapvizsga után választhatja a szakmát, amit szeretne. Például a szépészet ágazaton belül csak technikumi képzésünk van, amelynek keretében a fodrász és a kozmetikus technikus szakmákat kínáljuk, ezek ötéves képzést jelentenek, érettségivel. A fa- és bútoripari ágazatban például azonban van technikumi képzésünk és asztalos képzés is, ami hároméves – mondta Juhász Imre.







