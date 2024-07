A főiskola hallgatói létszáma dinamikusan emelkedik: a tavalyi, ugyancsak kiemelkedően magas létszámhoz képest idén további 31 százalékkal nőtt a felvettek száma.

Továbbra is egyre többen választják a bajai Eötvös József Főiskolát

Fotó: Beküldött fotó

A most felvételt nyert hallgatók 78 százaléka pedagógusképzésre került be, ezzel ez a képzési terület megőrizte vezető szerepét az intézményben. Az EJF közgazdászképzését gondozó Gazdálkodási Intézet a felvett hallgatók 22 százalékát tudhatja magáénak. Az általános felvételi eljárásban az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakok bizonyultak a legnépszerűbbeknek, de kimagaslóan teljesített a gazdálkodási és menedzsment szak is.

Az Eötvös József Főiskola pótfelvételt is fog hirdetni az idén szeptemberben induló képzéseire. A fiatalok a pótfelvételi időszakban, július 30. és augusztus 7. között tájékozódhatnak a www.ejf.hu és a www.felvi.hu oldalakon a lehetőségekről. A pótfelvételi jelentkezés beadási határideje: 2024. augusztus 7., éjfél lesz.