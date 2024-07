Felháborodott bejegyzések és kommentek lepték el a közösségi média oldalán az egyik csoport üzenőfalát, miután hétfő kora délelőtt elment az áramszolgáltatás a város nagy részén. A rendkívüli melegben sokan nehezen viselték, hogy leálltak a légkondicionáló berendezések, ventilátorok, az áramszünet miatt. – Nem 1-2 óra, már reggel 9 óra óta várjuk, hogy történjen valami. Most már ventilátor és légkondi nélkül lehetetlenség megmaradni a lakásban – írta felháborodottan az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló arra panaszkodott, hogy nem volt otthon és leolvadt a fagyasztója, ezért pár dolgot ki kellett dobnia. Volt, aki arra panaszkodott, hogy semmilyen tájékoztatást nem adott a szolgáltató a hosszú órákon át tartó áramkimaradás miatt.

A szigeteletlen villanyvezetékek alá szabálytalanul ültetett fűzfák ágai okozták az az áramellátást

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Kuris István László alpolgármester közösségi oldalán tudatta, hogy nagyfeszültségű vezeték szakadás okozta az áramellátás problémáit. A város több területét érintette az áramellátás hiánya több transzformátor állomás körzetében. A szolgáltató megkezdte a hiba elhárítását, az üzemzavar elhárítása biztosan 1-2 órát vesz igénybe. Csakhogy az áramellátás a város több pontján még órákkal később, sem állt helyre, késő délután is sok utcából jelezték, hogy nincs áram. A Kertváros szélén a tanyavilágban egész nap nem volt áram, sok helyen ez miatt a közel negyven fokos melegben vizet sem tudtak szivattyúzni.

Greguss Viktor városi főkertész, a Halasi Városgazda Zrt. közösségi oldalán napközben arról tájékoztatott, hogy rengeteg plusz munkát, bosszúságot és sok esetben életveszélyes helyzetet okoz a városban a szigeteletlen villanyvezetékek alá szabálytalanul ültetett fűzfák ágai, most is ez okozott üzemzavart az áramellátásban a város jelentős részén, amit az áramszolgáltatónak el kellett hárítani. Közölte azt is, hogy ősszel mindenhonnan eltávolítják ezeket a fákat és kisebb növésű fákkal pótolják majd.