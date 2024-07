– Az állatvédelem körébe tartozik a helyes, megfelelő körülmények között megvalósított állattartás, a természetünknek, szokásainknak és lehetőségeinknek megfelelő házikedvenc megválasztása is – hangsúlyozta Szabó Attila. A fiatalokat ebbe is beavatta a tábor. Az öt nap programjai között szerepelt a partner Dömötör állatorvosi rendelő meglátogatása, ahol dr. Kozmács Zsuzsa beszélt a fiataloknak a jó állattartás egészségügyi vonatkozásairól, az állatorvosi vizsgálatok, a védőoltások, a chipeltetés fontosságáról, és a gyerekeknek megmutatta eszközeit is.

A tábor a 6 és 14 év közötti korosztálynak szól, és mint neve is mutatja, az állatvédelem ügyét emeli középpontba azzal, hogy az állatok iránti tiszteletre tanítja a gyerekeket.

Fotó: Argos Állatvédelmi Egyesület

Az Argos partnerszervezete a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ahonnan a Balesetmegelőzési Bizottság, a Bűnmegelőzési Osztály és a Bűnügyi-Technikai Osztály munkatársai tartottak bemutatót a gyerekeknek, így betekintve a rendőrök munkájába. Ennek része volt egy rendőrségi kutyás bemutató is. – Ez pályaorientációs hatással is van a gyerekekre – tette hozzá Szabó Attila.

A programok része volt a Kecskeméti Vadaskertbe való kilátogatás, lovaskocsizás, és a kutyaiskolai bemutató is. Utóbbi alkalmával a táborlakók vezették fel a kutyaiskola jól képzett kutyáit, amit nagyon élveztek az ifjak. A pénteki zárónapon egy madárszakértő is ellátogatott a táborba szirti sasával, amit simogathattak és kézbe vehettek a gyerekek. Szabó Attila elmondta, hogy ezenkívül még három tábor lesz nyáron, a mostani turnusban húsz gyerek vett részt.

– Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem kell állatvédelmi aktivistának lenni ahhoz, hogy állatvédők legyünk. Már azzal jót tesznek az emberek, ha jól választják ki házi kedvencüket, így problémamentesen tudnak együtt élni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kóbor állatokkal is jól bánjanak, itassák meg őket a nagy melegben. Az a célunk, hogy a felnövekvő generáció állatbarátabb nemzedékké váljon. Ehhez igyekszünk hozzájárulni a magunk eszközeivel, és programjainkkal – zárta gondolatait Szabó Attila.