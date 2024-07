– Harmadfokú hőségriadó van érvényben, ami miatt különös figyelmet kell fordítani az állatokra – hangsúlyozta Szabó Attila. Elmondta, hogy a nagy meleg idején kevesebbet mozognak a kutyák, és csökkenhet az étvágyuk is, ami természetes. Ekkor a sétáltatáshoz hasonlóan az etetést is célszerű a hajnali, vagy kora reggeli, illetve késő esti órákra időzíteni. Főleg felnőtt kutyák esetén figyeljünk erre, esetükben az esti órák jelentik az optimális etetési időt, mert akkor már nem mozog sokat az eb, és így elkerüli a bélcsavarodást. A kedvencünk vizét gyakran cseréljük, és akár több helyre is kihelyezhetünk vizet. Ekkor célszerű nagyobb edényekben, például vödrökben kitenni a vizet a kutyánknak, mert ez a víztömeg lassabban melegszik fel. Szabó Attila szerint akár néhány jégkockát is beletehetünk a vízbe, hogy tartósabban legyen hideg. A séta alkalmával is figyeljünk arra, hogy ne csak magunknak vigyünk hűsítőt, hanem a kutya számára is legyen nálunk víz.

Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület alapítója és vezetője

Fotó: Beküldött fotó

Mit tehetünk a legveszélyesebb élősködők ellen?

A szakember elmondta, hogy a múltban a hideg télnek köszönhetően az élősködők nagy része elfagyott, de az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően most már sajnos áttelelnek. Ezért fokozott figyelmet igényel az ezek elleni védekezés. Nyáron is érdemes felvenni a kapcsolatot az állatorvosunkkal, aki megfelelő védelmet tud ajánlani. Bár éppen ezen a héten nem jellemző, de a csapadékos időjárás a szúnyogok szaporodásának kedvez. A szúnyogok a szívférgességet terjesztik a háziállatok körében. Ez egy alattomos betegség, amit sokszor csak az utolsó pillanatban lehet észrevenni. Szabó Attila elmondta, hogy nagyon súlyos következményekkel járhat a betegség. Olyan esetről is tud, amikor mintegy 200 ezer forintot kellett a kedvenc gyógyítására fordítani, és a gyógyulási idő másfél-két év volt. Ha nem veszik észre a problémát, az halálos kimenetelű az állat számára. A jó hír, hogy ez ellen is lehet már védekezni megfelelő gyógyszerrel. Szabó Attila felhívta a figyelmet arra, hogy ennek bevétele előtt mindenképp tesztelni kell az állatot, hogy nem hordozza-e a betegséget, mert akkor a kapszula árt az állatnak. Természetesen kiemelt figyelmet kell fordítani a kullancsok elleni védelemre, melyek a babézia nevű halálos betegséget hordozzák.