A tudásmegosztás során a korszerű technológiák alkalmazásával és bemutatásával az ismeretbővítést célozták meg. Az agrárszakképzést fejlesztő projekt keretében olyan tananyagokat dolgoznak ki a mezőgazdasági és az élelmiszer-feldolgozó iparágakban, amelyek elősegítik az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását. Ugyanakkor a szakmai és gyakorlati ismeretek megosztásával hozzájárulnak az életen át tartó tanulás megvalósításához.

Így készültek a sonkák és a kolbászok a félegyházi húsipari tanüzemben

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A hagyományostól eltérő tudásmegosztás során a résztvevők elsősorban gyakorlatorientált ismeretanyaggal, tapasztalatokkal gazdagodhatnak, az aktuális termelési eljárások és gazdaságszervezési minták alkalmazása tekintetében. Az innovatív bemutató üzemi programok megvalósításához szükséges a korszerű infrastruktúra kialakítása, az intézmények eszközállományának fejlesztése. Ezért bemutató üzemi tevékenységhez kapcsolódó beruházásokat hajtanak végre Kiskunfélegyházán a mezőgazdasági tevékenységhez és az élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületfelújítással, eszközök, gépek, technológiák beszerzésével és Jánoshalmán a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó épületfelújítással, mezőgazdasági gépek beszerzésével.

Félegyházán is fejlesztik az agrárszakképzést: a tangazdaság és húsipari tanüzem is új eszközöket vásárol

Rózsa Pál, a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum igazgatója elmondta, a projekt során intézményükben félmilliárd forint értékben valósítanak meg fejlesztéseket. A húsipari tanüzembe több új eszközt is vásárolnak, amelyek lehetővé teszik a termékpalettájuk bővítését is. A zöldségfeldolgozó üzembe pedig egy teljes zöldség-gyümölcslé gyártó gépsort állítanak be, amely darálja, préseli, hőkezeli, majd csomagolja a tasakos és kisüveges gyümölcsleveket. Ezeket, ugyanúgy mint a húsipari tanüzem termékeit az iskola mintaboltjában értékesítik.

A tangazdaság is számos új mezőgazdasági munkagéppel, a legkorszerűbb talajművelő eszközökkel gyarapodik. Ugyanakkor felújítják a sertésnevelő ólat is, ami ezáltal egy precíziós sertéstelep lesz, ahol legmodernebb tartási és takarmányozási technológiákat alkalmazzák majd.