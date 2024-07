Mindig érdemes lezárni kerékpárunkat, akár pár perces ügyintézésről van szó, akár a lépcsőházban vagy a társasházi tárolóban hagyjuk azt – javasolja a rendőrség. Az ellopott kerékpárok jelentős része nem volt lezárva, és a legtöbbet lépcsőházakból vitték el. Ezért érdemes rászánni a pénzt a jó minőségű zárra, és azzal rögzíteni a bringákat, valamint regisztrálni a rendőrség Bikesafe rendszerébe – szól a rendőrség megszívlelendő bűnmegelőzési tanácsa.

Fotó: Bús Csaba

Az idén végzett középiskolások számára 2024. július 24. sorsfordító nap lehet: nyilvánosságra hozzák a ponthatárokat, és kiderül, kiket vesznek fel az egyetemekre, főiskolákra. A kecskeméti diákok többsége izgatottan várja a nagy pillanatot. A Neumann János Egyetem és a Hírös Agóra idén is megszervezi a Pont Ott Partit.

A Városi Teke Csapatbajnokság díjátadóját tartották kedd délután a Cifrapalotában a Kecskeméti MÁV Teke Egyesület szervezésében. A kecskeméti tekések idei amatőr bajnokságában a legjobb csapatnak az OTP bizonyult, őket követte a Knorr-Bremse csapata, a bronzérem pedig a MÁV SE csapat tagjainak nyakába került.

Nyáron az utazó vendégek általában vízparti szálláshelyeket keresnek. Ez a kecskeméti turizmust is nehéz helyzetbe tudja hozni, azonban az üzleti élet ezt kompenzálni tudja. Az év első felében ugyanis nőtt a vendégéjszakák száma, habár ez nem feltétlen eredményez eredménynövekedést. A szálláshelyek helyzetéről Juszkó Anitát, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel igazgatóját, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) alelnökét kérdeztük.

Kecskeméten fogták el azt a 24 éves férfit, aki Tiszakécskén kilökte a kocsijából a tulajdonosát, majd elhajtott a járművel.

A sokéves múltra visszatekintő Youth International Competition on Global Governance 2024 (YICGG) ifjúsági világversenyt idén a shanghaji Fudan Egyetem a kecskeméti Neumann János Egyetemmel közös szervezésben valósítja meg. Az ötnapos döntő szerdai versenynapját Kecskeméten tartották a 30 országból érkezett 140 diák számára.

Szerdán hivatalosan is átadták a Széktói Stadion megújuló pályatestét, melyre már évek óta nagy igény volt Kecskeméten. A KTE mostantól minden igényt kielégítő pályán fogadhatja ellenfeleit az NB I-ben.