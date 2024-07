Mint beszámoltunk róla: Dunapataj-Szeliden már berobbant a fürdőszezon. A népszerű tónál a strand belépőjegyárai idén sem borsosak, az ingyenes parkolás mellett, az egész napos felnőtt belépőjegy: 1400 forint/nap, gyermek (diák) jegy: 1000 forint/nap. Délután 4 órától a felnőtteknek 800, a gyermekeknek 500 forintot kell fizetni.

Ordas és a híres dunai horgászhelyek

Fotó: Zsiga Ferenc

A Duna vonalán lefelé elindulva az első község Ordas, amelynek Duna-partja amellett, hogy meseszép, arról is nevezetes: ez a község van legközelebb a Dunához, a folyamtól gyakorlatilag csak az árvízvédelmi töltés választja el. A magyarországi Duna-szakasz egyik legnagyobb kanyarulata közelében elhelyezkedő Ordas az elénk táruló panoráma miatt is kivételes. Hogy a „nagy kanyar” mennyire van összefüggésben a „haldorádó”-nak nevezett horgászhelyekkel, annak megválaszolására nem vállalkozunk, ám az biztos: nincs már olyan magára valamit is adó természetfilm-csatorna, amelyik ne forgatott volna az ordasi Duna-szakaszon. Így nem is lepődtünk meg, amikor a ligetes, pihenő- és bográcsozó helyekkel szabdalt területen lakókocsis német és holland horgászokkal találkoztunk. Tőlük lejjebb Csehországból, Szerbiából és persze Magyarország legkülönbözőbb településeiről érkező pecások – az egyébiránt a horgászatnak most nem igazán kedvező magas vízállás ellenére – vetették ki horgaikat.

Dunaszentbenedeken a nyári idillt a most éppen magas vízállás kicsit rontja, de minden remény meg van arra, hogy egy hónap múlva a lassan visszahúzódó Duna széles sávban homokos partja, a homokpadokon való sütkérezés, a kempingtábor kellemes és nyugodt kikapcsolódást biztosít majd. Horváth Attila, a Pillangó Büfé üzemeltetője arról számol be: idén is megtartják a halászléfőző versenyt, ezúttal augusztus 19-én. – A magas vízállás miatt egyelőre kevés azoknak a száma, akik csónakkal, kajakkal érkeznek hozzánk. Sajnos a vízparthoz közeli hagyományos kemping helyek jelenleg víz alatt vannak, és az előrejelzések szerint legalább még tíz napig víz alatt maradnak – mondta a vendéglátós.