Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntőjében méltatta Barta Dóra ötletgazdát és Kovács László Zsoltot, aki finanszírozta a zöldfal létrejöttét, és kiemelte, hogy a kezdeményezés válasz arra, miként lehet frissé és széppé tenni egy épületet, mindezt nem nagy összegből.

A Hírös Agóra zöldfala csökkenti a globális felmelegedés hatásait

Fotó: Horváth Péter

– Nem a milliárdokat kell egy épületbe önteni, hanem először meg kell teremteni a lelkületét, a kultúráját, utána a többi érkezik magától, jön a következő lépés, hogy miként varázsolhatunk még csinosabbá, befogadhatóbbá egy intézményt – mondta Szemereyné Pataki Klaudia, kiemelve, hogy e kezdeményezés arra is válasz, miként tehetik barátságosabbá a belváros épületeit. A polgármester köszöntőjében felhívta a figyelmet az összefogás erejére, aminek a megvalósítás is köszönhető.

A zöldfal mérhető levegőtisztító hatással is bír

Barta Dóra az átadón elmondta, hogy az innovációval közel 300 négyzetméter zöldfelületet varázsoltak a belváros szívébe. Kiemelte, hogy a megújult közművelődési intézmény kínálata nagyon széles skálán mozog, és vertikális zöldkert üzenet arról, hogy alternatív felületek is zöldíthetők. E jelentős kiterjedésben már mérhető levegőtisztító hatással is bír a zöldfelület, a közelében tartózkodókra pedig egy darab természetként terápiás hatással is lehet. Barta Dóra mindezek mellett kiemelte, hogy a globális felmelegedés hatásait jelentősen képes csökkenteni a zöldfal, hiszen télen fűti, nyáron hűti azon részét az épületnek, melyre felfuttatták, ezzel klímaberendezés nélkül tartja nyáron is hűvösen az érintett épületrészt. A hőmérsékletet reguláló hatása az utcán is érezhető lesz, hiszen mérsékli a nyári hősziget-hatást, amikor az épület ontja magából a napközben elnyelt hőt, emellett párologtat és oxigénnel is ellátja a környezetet.

A bébiállapotban lévő, de gyorsan növő kúszónövény teljes pompájában nem csak funkciójában, hanem esztétikájában is szolgálhatja a kultúrát, installációk részét képezve – mutatott rá Barta Dóra, emellett üzenőfalként is megjelenhet a későbbiekben.

Az igazgató köszönetet mondott a polgármesternek, a város főépítészének és főkertészének azért, hogy nyitottságra talált náluk az ötlet, és a köszönet hangján szólt az ügy mecénásáról.