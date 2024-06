Az iskolában sokan választják a zenét, különböző hangszereken tanulnak a Líra Zeneiskola jóvoltából. Két pedagógusa, Lovászné Gajdos Éva és Hajdú Katalin a napokban tartotta meg tanévzáró zongorahangversenyt az iskolában. A tanulók korosztálya vegyes volt, de valamennyien elkápráztatták zongoratudásukkal a szülőkből, nagyszülőkből, testvérekből álló közönséget.

Zenei tehetségüket is kibontakoztathatták a helvéciai diákok

Forrás: Beküldött fotó

A Diákönkormányzati Nap ismét sikeresen lezajlott. A tanulók 12 állomáson különböző ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat, illetve versenghettek egymással. A programot arcfestés és fagyizás színesítette. A napot a hagyományos tanár-diák röplabda mérkőzés zárta.

Újabb pályaorientációs napon is részt vehettek a Feketeerdős tanulók. A sokoldalú rendezvény lebonyolításában meghívott előadók, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Iparkamara is a segítségükre volt. A fiatalok megismerkedhettek a csecsemőgondozás rejtelmeivel, a kertész szakma szépségeivel, a kutyaterápia sokrétű lehetőségeivel, emellett barkácsolhattak is.

A 6. és 7. osztályos tanulókat ezen a napon külső program is várta, mely Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Iparkamara épületében egy rendhagyó osztályfőnöki órával vette kezdetét, és a pályaválasztás kérdéseiről szólt. Ezt követően a diákok egy része az Aranyhomok Hotelben folyó mindennapi munkából kaptak ízelítőt, a fiúk pedig a Phoenix Mecano gyárban nyertek betekintést az ott folyó sokféle munkafolyamatba.

Forrás: Beküldött fotó