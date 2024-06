A korábbi években már hagyománnyá vált, hogy kétnaposra tervezik az eseményt. Ezúttal is pénteken este, a kivilágított lovaspályán tartották meg az éjszakai hajtást, ami mindig nagy látványosságnak számít. Szombaton délelőtt és délután kétfordulósra tervezték az egyes, kettes és pónifogatok akadályhajtását, aminek a végén a polgármesterek is megmérettették volna magukat. A versenyből azonban csak a délelőtti futamok valósultak meg.

A délutáni hajtás nem úgy sikerült, mint ahogyan azt a szervezők eltervezték

Fotó: Szentirmay Tamás

A délutáni menetrend szerint előbb egy kutyás bemutató volt, majd kihirdették a főzőverseny eredményét. Ezt követte a pusztaötös bemutató. Ekkor már sötét felhők közeledtek a város felett, és szinte az egyik pillanatról a másikra leszakadt az ég. Apró szemű jég is esett, és hatalmas szél kerekedett, ami feldöntötte a főzősök sátrait, átrendezte a pályát és a fákról ágakat tört le. A pálya talaja nagyon mély lett és az elektromos berendezések is károsodtak, a hangosítás is beázott, ezért a versenybizottság úgy döntött, hogy az akadályhajtás második fordulóját és a polgármesterek hajtását nem tartják meg.

A péntek esti hajtásról és a szombat délelőtti eseményekről Antal Zoltánt, a verseny szpíkerét kérdeztük.

– Sajnálatos módon szerencsétlenül sikerült ez a fogathajtó verseny, de az első fordulóról nagyon pozitív a véleményem. Negyvennyolc induló volt délelőtt, sajnos a második fordulót a vihar miatt nem tudtuk megtartani. A Tiszakécskei Lovasegyesület egy éve készült erre a versenyre, nagyon sajnálom, hogy az időjárás közbeszólt. Aki a délelőtti versenyen részt vett, az pozitív tapasztalatokat szerzett. Indultak póni, egyes és kettes fogatok, az utóbbiból C és D kategóriás verseny volt. A C kategóriás félig profi, míg a D kategóriás szabadidős versenynek minősül. Ez utóbbi kategóriában nyomtáv, plusz harminc centiméteres kapun, tizenhat akadályon kellett áthajtaniuk a fogatoknak. A C kategóriában már húsz akadály volt, és nyomtáv plusz húsz centiméteren mentek – mondta Antal Zoltán.