Bács-Kiskun: így értékelték a választást a győztesek

Bács-Kiskun vármegye több települését is új polgármester vezetheti ősztől. Több településen is elsöprő győzelmet arattak a kormánypártok és akadt, ahol nem kapta meg a további bizalmat a jelenlegi polgármestere. A győztesek közül többen is nyilatkoztak hírportálunknak a választás éjszakáján.

Így értékelték a választást a győztesek Fotó: Bús Csaba

Kálmánné dr. Bari Bernadett Baja új polgármestere A bajai polgármester-választás során leadott érvényes szavazatok szerint október közepétől Kámánné dr. Bari Bernadett lesz a város polgármestere a következő ciklusban. – Hatalmas győzelmet tudtunk aratni. Amikor a jelöltbemutatásnál itt álltam ezelőtt a közönség előtt és bizalmat kértem a képviselőjelölteknek és bizalmat kértünk arra a programra, amit a bajaiakkal közösen megalkottunk, tudtam, hogy ez a tíz ember alkalmas arra, hogy képviselje a bajaiakat. Álmomban sem mertem azt gondolni, hogy a bajaiak is így fogják gondolni, valamint ilyen mértékben egyet fognak érteni velünk. Ezért a győzelemért, azon túlmenően, hogy tiszta szívből gratulálok minden képviselőtársamnak, hatalmas köszönettel tartozunk ennek a csodálatos közösségnek – ezek voltak az első szavai Kámánné dr. Bari Bernadettnek, Baja új polgármesterének. Lakatos Tamás nyerte a választást Izsákon Lakatos Tamás lesz Izsák új polgármestere, aki a voksok 45,18 százalékát kapta meg vasárnap. Az őt támogató nyolc tagú csapatból hárman jutottak be a város képviselő-testületébe. – A helyi úthálózat további fejlesztése, illetve felújítása megoldandó munka – mondta el Lakatos Tamás, aki közgazdász végzettségű és a vendéglátóiparban dolgozik a mai napig. Somogyi Lajos harmadik ciklusát kezdi majd meg Ballószög polgármestereként Somogyi Lajos polgármester elmondta: folytatják az évek óta tartó munkát, melynek egyik kiemelt eseménye lesz augusztus közepén, hogy átadják a sportcentrumban az új rendezvényházat, melyet a közelmúltban elhunyt Nyúl Zoltán fogathajtó világbajnok emlékére neveznek el. Üzenve az utókornak, hogy egy ilyen kis településről is lehet világhírnevet elérni.

