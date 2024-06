A beruházás során önkormányzati tulajdonú, a település mindennapi közlekedésében fontos szerepet betöltő belterületi gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak rekonstrukciója készült el. A projektben hét útszakaszt volt érintett. Ezekből három gyűjtőút (Munkácsy, Március 15. utca és Kossuth krt.) valamint négy lakó- és kiszolgáló út (Földváry G., Csilléry, Mátyás király, Zrínyi utca) burkolata újult meg, illetve négy csomópont fejlesztése valósult meg.

Az útfelújítás a legforgalmasabb utcákat is érintette

– A hét utca felújítása, a község történetének második legfontosabb útfelújítási beruházása volt. Négy évvel ezelőtt a településünket átszelő Dózsa György és a Széchenyi utak rekonstrukciója valósult meg, ugyancsak a vármegyei TOP keretében. A most befejeződött projekt azért is nagy jelentőséggel bír, mivel a kiválasztott utcák egy része a legforgalmasabb utcák közé tartozik a településen, ahol számos közintézmény, iskola, óvoda, könyvtár, a polgármesteri hivatal, orvosi rendelő is megtalálhatóak az utak 100 méteres sugarú körén belül – fogalmazott köszöntőjében Németh Gábor polgármester.

Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke beszédében elsőként a vármegyei TOP-os fejlesztések eredményességét emelte ki, kihangsúlyozva, hogy a rendelkezésre álló keretből a vármegye valamennyi települése részesült. Az elmúlt hét év során mintegy 800 projekt valósult meg.

– Az elmúlt időszakban az útfejlesztések mellett energetikai és csapadékvizes beruházások valósultak meg Tasson. A következő időszakra óvodai és újabb energetikai fejlesztések vannak beütemezve. Készülő félben vannak a Tass-Kunszentmiklós közötti kerékpárút tervei – emelte ki Rideg László.

– Az országban egyedülálló módon a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat partneri viszonyt épített ki a településekkel, melynek köszönhetően olyan fejlesztések valósulhattak meg, amire a legnagyobb szükség volt. Tass község vezetése megfelelően döntött, mikor az útépítések mellett voksolt, melyek évtizedekig fogják szolgálni az itt élőket – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Salacz László országgyűlési képviselő.