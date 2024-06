A most véget érő ötéves önkormányzati ciklusban több utat is felújítottak Tompán, megújult a Táncsics, a Deák, valamint az Árpád utcának is egy szakasza. A legutóbb felújított és most átadott, a települést Kelebiával összekötő útszakasz második ütemével együtt több kilométer út újult meg összesen közel négyszáz millió forintból, melynek nagy része a Vidékfejlesztési Program, kisebb hányada a Magyar Falu Program keretében érkezett a településre.

A képen balról: Véh László, Batik Tamás és Bányai Gábor

Fotó: Pozsgai Ákos

– Nagyon régi vágya és ígérete volt az önkormányzatnak, mondhatni, hogy egyidős a település várossá válásával a Tompa-Kelebia összekötő út felújítása – fogalmazott az útszakasz pénteki ünnepélyes átadóján Véh László polgármester, aki szerint a gazdasági haszon mellett úgy tűnik, hogy szabadidős haszna is van, mert elmondása szerint egyre többen kerékpároznak és futnak a megújult úton.

Az útfelújításnak azonban elsősorban a gazdák és a két település között ingázók örülnek a legjobban, hiszen a települések közötti távolság így jelentősen lerövidült. – Az út kiváló minőségben készült el, a vasútfelújítás miatt azonban a kelebiai végén van még egy közel kétszáz méteres szakasz, ami majd a vasútépítés után készül majd el – tette hozzá a polgármester.

A Vidékfejlesztési Program fejlesztési forrásaira nyolcszoros volt az igény, a környékről is számtalan település pályázott hasonló céllal külterületi utak felújítására. Nyolc környező településen folyt ilyen típusú útépítési program – mondta el Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, fejlesztésekért felelős kormánybiztos.