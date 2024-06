Mint írták, nem ismertek akadályt azok a versenyzők, akik megmérették erejüket, ügyességüket pénteken a szombathelyi Fő téren összeállított versenypályán. Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is neveztek a viadalra, hazánkból pedig a fővárosból és valamennyi vármegyéből érkeztek tűzoltók, közöttük több nő is. Valamennyi versenyző elszántan érkezett a versenyre, nem titkolt céljuk az volt, hogy önmagukat is legyőzve a lehető legrövidebb idő alatt, sérülés nélkül teljesítsék az erőpróbát – írja a katasztrófavédelem.

A „TFA-FCC HUNGARY Szombathely”, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóverseny

Fotó: Szőke Péter BM OKF / Forrás: katasztrofavedelem.hu

Az idei évben a tűzoltóknak az erejüket egy versenypályára kellett csak összpontosítaniuk, de a gyorsaság ezúttal is döntő fontosságú volt. A hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók teljes védőfelszerelésben, a hátukon légzőkészüléket cipelve, vállukon egy tizenkilenc kilogrammos tömlővel futottak fel egy tizenkét méter magas állványra. A magasba feljutva egy tekercstömlőt kellett felhúzniuk, azt azután a kihelyezett kalodába helyezték, csak ezt követően futhattak le az emelvényről. A feladat egy gerendadarab kalapácsolásával folytatódott, majd úgynevezett „C” sugárral lőttek célba. Talán a legnehezebb feladat a pálya végén várta őket, mert ott egy nyolcvan kilogrammos bábut kellett célba húzniuk. Az időmérés csak ezt követően fejeződhetett be.

A legerősebb tűzoltók összecsapását ünnepélyes megnyitó előzte meg, amelyen a színpad előtt felsorakozott versenyzőket dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója és dr. László Győző, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte.

A nyári hőség ellenére a viadalra több százan voltak kíváncsiak, a helyszínen szurkolók mellett akadtak olyanok is, akik az online közvetítésen keresztül kísérték végig a verseny minden mozzanatát. Az eredményhirdetésen Ördög István tű. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület ügyvezető elnöke és dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója méltatta a tűzoltók sportteljesítményét.