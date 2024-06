Június 4-ét a nemzeti összetartozás napjaként ünneplik évek óta az egész országban, ennek tiszteletére az evangélikus templom előtti téren Széri Varga Géza szobrászművész alkotását adták át a település elöljárói a közönségnek. Temerini Ferenc polgármester, Kárász András alpolgármester és Font Sándor országgyűlési képviselő leplezte le az alkotást.

A felvételen középen Font Sándor országgyűlési képviselő, Temerini Ferenc polgármester és Kárász András alpolgármester a műsort adó iskolásokkal

Fotó: Beküldött fotó

Temerini Ferenc megemlékező beszédében hangsúlyozta: „Nincs a világon egyetlen ember sem, aki ne tartozna egyidejűleg valakihez, valakikhez. A családhoz, településhez, közösségekhez, az országhoz, nemzethez, egyházhoz, és persze a legnagyobb közösséghez, az emberiséghez. Ez adja az évezredes tapasztalatot és érzést, hogy összetartozni jó. Még akkor is, és talán akkor igazán, amikor az összetartozás napját valójában egy számunkra fájdalmas és örök időkre sebet ejtő történelmi tragédia, nevezetesen az ország szétszakítása hívta életre. 1920. június 4-én értünk kondultak meg a harangok, a mi megmaradásunkért. Azt üzenték, hogy a brutális békediktátum ellenére mi továbbra is magyarként akarunk élni, és dolgozni, hogy megteremtsük nemzeti összetartozásunk minden feltételét – mondta.

Sokan rótták le tiszteletüket az új emlékműnél kedden este

Fotó: Beküldött fotó

A városvezető emlékeztetett rá, hogy a magyarság részekre szakításának gyásznapja 2010-ben vált nemzeti összetartozásunk emléknapjává. – Fontos azt tudnunk, hogy a Kárpát-medencében élő magyar közösségek soha nem lépték át a határt. Épp ellenkezőleg: a határ lépte át őket. összetartozásunk azonban kiállta az idő próbáját. 104 év után is büszkék vagyunk egymásra, egymás teljesítményére, és aggódunk egymásért a megpróbáltatások közepette, szeretettel töltjük együtt, egymásnál az időt, amikor csak tehetjük. A testvértelepülési kapcsolatok hazai viszonylatban is igen nagy jelentőséggel bírnak, így városunk életében is meghatározó barátság, testvériség köt össze Sarmasággal és Nagyenyeddel is. Közös a tér, hiszen a Kárpát- medence valamennyiünk közös otthona. Így aztán az összetartozást tágabb közösségünkre, Európára is kiterjeszthetjük. – mondta a polgármester.