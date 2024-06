A vármegyei TIT a fenntartható fejlődés jegyében egy rendezvénysorozatot szervezett a nemzetközi környezetvédelmi világnap alkalmából. Neves cégek kiváló szakemberei tartottak előadásokat a TIT székhelyén, a Tudomány és Művészetek Házában. A konferencián szó esett a természetvédelemről, a megújuló energia alapú távhőről, Kecskemét város környezetvédelmi kartájáról, fenntartható erdőgazdálkodásról, csapadékvíz vízgazdálkodásról és a kerékpározásról. A nap folyamán csatlakoztak a Trizoli Jótifuti Egyesület bringás rendezvényéhez is. Szappanos Benedek hangsúlyozta azért is választották ezt az egyesületet, mert vezetője, Kuti Zoltán és társai nagyon sokat tesznek a kerékpározási kultúra népszerűsítéséért, ezen belül az érzékenyítéssel is kiemelten foglalkoznak, nagyon odafigyelnek a fogyatékkal élők kerékpározásának támogatására.

Szappanos Benedek igazgatóhelyettes

Forrás: Rádió 1 Gong

Szappanos Benedek a beszélgetés második részében kitért a TIT terveire. A tudományos ismeretek népszerűsítését a fiatalokra is szeretnék kiterjeszteni, művészetek, zenés programok keretében. Jelenleg az intézményben látható a Kandó Középiskola művészeti tagozatosainak év végi tárlata. Emellett újfajta zenés, szórakoztató és kvízműsorral tudományt is belecsempésző programra várták pénteken a fiatalokat. Hamarosan Szappanos Benedek – mint pszichológiával és kommunikációval is foglalkozó szakember – a fiataloknak tart előadást az protokoll illemtanról. Végül, de nem utolsó sorban a TIT épületébe újfajta rendezvénysorozatot is terveznek a fiataloknak.

