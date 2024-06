A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kollégáinak megfigyelése szerint a Tisza alsó szakaszán már főrajzás van. A június 4-én a Maroson, a szegedi torkolat fölött tízes, a Tiszán a belvárosnál erős tízezres, míg Tápénál gyenge százezres nagyságrend volt látható. Tiszainokán, Tiszakécskén is erős rajzás figyelhető meg.

Idén a megszokottnál jóval korábban megkezdődött a tiszavirágzás

Fotó: Albert András / knp.hu

A közlemény szerint ezeket a szakaszokat a napokban érdemes még látogatni, mert a hétvégére itt már valószínűleg véget ér a rajzás.

A tiszavirágzás csodálatos jelensége az alkonyati órákban, 18.00 és 21.00 óra között zajlik. Aki szeretne részese lenni ennek a rendkívüli eseménynek, bizony készenlétben kell állnia. Azt is figyelembe kell venni, hogy a kérészek rajzása nem számítható ki pontosan, több mindentől függ. Befolyásolja például a hőmérséklet, a vízállás, a szélviszonyok és a felhősödés is.

Mi is az a tiszavirág?

A tiszavirág (Palingenia longicauda) Európa legnagyobb kérésze. 2,5-3,8 centiméteres teste a farksertéivel 10-12 centiméter hosszú is lehet. A nőstényeket könnyen megkülönböztethetjük a hímektől, mivel farksertéik rövidebbek, szárnyaik és testük nagyobb.

A vízfelszínre rakják petéiket (egy nőstény 7-8000 darab-ot), amelyek lesüllyednek a fenékre. A kikelő lárvák az aljzatba fúrják magukat, három évig itt fejlődnek és az iszap szerves korhadékaival táplálkoznak. Az aljzaton történő furkálásukkal élőhelyet teremtenek más mederfenéki élőlények számára is. Növekedésük befejezéseként a hímek utolsó lárvastádiumukat követően nehezebben repülő úgynevezett szubimágóvá válnak, melyek a partra repülnek és újabb vedlés után kezdik meg rövid imágó életüket. A nőstények lárvabőrüket levetése után egyből imágóvá válnak és ezt követően utolsó óráikban csak a párkereséssel és a peterakással törődnek.

A rajzás rendkívül látványos.

Előrajzással indul, amikor még csak pár száz rovar jelenik meg a felszínen.

A főrajzáskor több ezren, akár milliónyian is lehetnek, majd végül az utórajzás újra kis létszámú. A rajzás az esti órákban, leginkább 18-21 óra között zajlik. Nem csak a faj fennmaradása szempontjából nagy esemény, de számos madár-, hal- és kétéltűfaj is számít az ebből fakadó táplálékbőségre. Hajdanán a gazdák is felhasználták a tiszavirágokat állataik etetésére. Ezt ma már nem lehet megtenni, mivel a tiszavirág védett, az elhullott állatok gyűjtése is tilos.