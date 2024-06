A képviselők elfogadták a Bajai Polgárőr Egyesület 2023. évi beszámolóját. A szervezet a tavalyi évben 7992 óra szolgálatot teljesített, ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére.

A képen a Fidesz-KDNP frakciója

Fotó: Márton Anna

Kámánné dr. Bari Bernadett a jelenlegi Fidesz-KDNP frakcióvezető, a leendő polgármester asszony köszönetet mondott a Polgárőr Egyesület elnökének a polgárőrök áldozatos munkájáért, segítségéért. A polgárőrök munkájának egyik kiemelt területe, a rendezvények biztosítása mellett, az árvízi védekezés. Kámánné hozzászólásában hangsúlyozta: a polgárőrök szabadidejük terhére végzik a munkájukat és ezért is hála és köszönet illeti őket, hogy ilyen nagy mértékben munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Baja város lakossága biztonságban érezhesse magát. A polgárőrség napja apropóján és a beszámoló okán is megköszönte a munkát. Mint mondta, a jövőben az együttműködést magasabb szintre fogják emelni. Arra kérte Bokányi Zoltánt, az egyesület elnökét, hogy a köszönetüket és a hálájukat tolmácsolja a tagságnak is.

A tanácskozás egyik fontos napirendi pontja az előző ülésen elhalasztott, Nyirati Klára polgármester által jegyzett előterjesztés volt, amely az egykori Uránia mozinak helyet adó ingatlan fejlesztésével kapcsolatos szándéknyilatkozatot tárgyalta volna, de a polgármester kérésére lekerült a napirendről.

Izgalomra okot adó esemény az ülés második felében, a képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések, kérdések, és az azokra adott válaszok napirendi pontnál történt.

Rácz Péter, a Fidesz-KDNP képviselője, az előző testületi ülésen kérdést intézett a polgármesternek címezve, amelyben azt nehezményezte, hogy a városban felhasznált térköveket az önkormányzat nem a térség legnagyobb térkő üzemétől, a Bácska-Stone-tól szerzi be, hanem más forrásból vásárolja. Nyirati Klára írásbeli válaszában kiemelte: a beépítésre kerülő térkő ára a bekerülési költségek és a várható profit mértéke miatt nyilvánvalóan fontos, de a Bajai Kommunális Kft. által épített, leginkább közterületek felületét képező, nagy igénybevételre szánt térkőburkolatok főbb tulajdonságai legalább ugyanolyan fontosak. Ezért a bedolgozhatóság, minőség, méretpontosság és tartósság tekintetében már hosszú évek óta bevált térkőtípusokat helyezték előtérbe attól függetlenül, hogy azok piaci ára esetleg valamelyest magasabb.