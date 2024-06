– A Toyota kisbuszt a Magyar Falu Program keretében elnyert 18 millió forint támogatásból vásárolta az önkormányzat a korábbi Dacia Duster terepjáró helyett. Az új kisbusz minden olyan felszereléssel ellátott, amelyet a szolgálat ellátásához kötelezően biztosítani kell. Így például kerekesszékes rögzítés és rámpa is van benne. Erre azért van nagy szükség, mert vannak kerekesszékes ellátottak a községben, akiket így a jövőben gond nélkül tud a tanyagondnok beszállítani az idősek nappali otthonába, szakrendelésre, ügyintézésre – mondta el Szabó László, polgármester.

A napokban állt munkába az új tanyagondnoki busz Bugacon

Fotó: Vajda Piroska

Megtudtuk, a busszal a gyerekszállítást is végeznek. Szükség esetén a tanyavilágban élő gyermekek óvodába és iskolába szállítását is a tanyagondnok végzi. Ezt a szolgáltatást főként a téli hónapokban, illetve esős időjárás esetén veszik igénybe. Vannak ugyanis olyan távoli tanyák, amelyekről sáros földutakon egyébként nem jutnának be a gyerekek iskolába, óvodába – tette hozzá Rádiné dr. Tabi Anita.

Két tanyagondnok járja a külterületet

A község jegyzője azt is elmondta, hogy Bugacon két tanyagondnoki szolgálat működik a Szociális Szolgáltató Központ szakmai irányítása alatt, az önkormányzat fenntartásában. Az egyik szolgálathoz 2015-ben vásároltak új kisbuszt, szintén pályázati támogatásból. Már ennek cseréjét is fontolgatják. A másik tanyagondnok egy használtan vásárolt terepjáróval járta a tanyavilágot. Ezt a járművet cserélték most le, hiszen az elmúlt évek alatt a földutakon igen csak elhasználódott, műszaki állapota veszélyeztette a feladat ellátását.

Dr. Kovácsné Juhász Ildikó a Szociális Szolgáltató Központ vezetője hozzátette, nagyon jókor jött a pályázati támogatás, ugyanis az elmúlt egy évben növekedett a külterületen élő ellátottak száma, közülük sokhoz napi szinten járnak a tanyagondnokok.

A tanyagondnok egyedüli kapocs a külvilággal

Azt is megtudtuk, a tanyagondnoki szolgálat működtetése létfontosságú Bugacon. A település közigazgatási területe hatalmas: 174 négyzetkilométer. Ez háromszorosa Kalocsa város területének és majdnem akkora mint Baja közigazgatási területe. Van olyan tanya, amelyik csaknem több-tíz kilométerre van a falu központjától. Így nem csoda, hogy a kisbusszal naponta csaknem 100 kilométert kell megtenniük a tanyagondnokoknak. Az év végi összesítés alapján tavaly a kisbusz 26 600 kilométert ment – részletezte a központ vezetője.