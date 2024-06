A szúnyogok gyérítése elsősorban a katasztrófavédelem feladata, de indokolt esetekben az önkormányzat is szokott védekezést megrendelni. A katasztrófavédelem körülbelül két hete végzett már szúnyoggyérítést és a víz levonulását követően is tervez ilyen beavatkozást. Ezzel együtt az önkormányzat is felkészült a szúnyogok gyérítésére.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Péntek este Dunafürdőn, Méhészfokon és a Livodában fognak szúnyoggyérítést végeztetni.

– A katasztrófavédelemtől kapott tájékoztatás alapján június végén (június 28-án, 29-én, 30-án) három nap a teljes városra kiterjedő szúnyoggyérítést terveznek elvégezni. Ezt követően az önkormányzat úgy tervezi, hogy július 9-én, 10-én, és 11-én ugyancsak az egész városra kiterjedő védekezést végeztetünk. Természetesen ezeknél az időpontoknál mindig hozzá kell tenni azt, hogy ha az időjárás közbe szólna, akkor az azt követő napokban kerül pótlásra a szúnyoggyérítés – tájékoztatta a baon.hu-t Széll Péter alpolgármester.