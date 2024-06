Az értéktár kört öt esztendeje indította el a helyi települési értéktár bizottság. A idei esztendő legfontosabb célkitűzése a hagyományok ápolása mellett, a gondjaikra bízott tájház továbbfejlesztése volt.

Szörpjeinket, lekvárjainkat a testvérvárosi találkozókon mutatjuk be – mondta el Vassné Kelemen Ágnes

Fotó: Gulyás Sándor

– Az épület a tavalyi évben újult meg, amit a város képviselő-testülete a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Körnek adott használatba. A hagyományos háromosztatú épületben a konyhát és a tisztaszobát korhű bútorokkal rendeztük be. A ház felújításával párhuzamosan megtörtént a telken lévő műhely rekonstrukciója is, ide költözött be értéktár körünk – mondta el hírportálunk érdeklődésére Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester, a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Bizottság elnöke, az értéktár kör vezetője.

Az épület gyorsan megtelt élettel, ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozásokat tartottak, kirándulásokat szerveztek, iskolás csoportokat láttak vendégül. A tájház udvarában fűszerkertet hoztak létre. Szezonális gyümölcsökből lekvárokat és szörpöket készítettek.

– A tájház kertjét mi gondozzuk, virágokat, fűszernövényeket ültettünk. A begyűjtött termésekből többek között akác, bodza, rózsaszirom szörpöt, faeper lekvárt, medvehagyma pestot (szószt) készítettünk. Ezek közül a rózsaszirom szörp valódi kézműves különlegességnek számít. A népi gyógyászatban úgy tartják, a rózsa a fiatalság kimeríthetetlen forrása. A rózsa szirmait emellett a gyomor megerősítésére, az émelygés okozta kellemetlen panaszok és a bélhurut leküzdésére is használják. Méltatlanul mellőzött gyümölcseink közé tartozik a faeper vagy más néven faszeder. Lekvárt főzni belőle elég izgalmas feladat. Nem azért, mintha bonyolult volna – kivéve az apró magocskák eltávolítását – inkább a dolog különleges és ritka jellege miatt – sorolta Vassné Kelemen Ágnes.

Szörpjeiket, lekvárjaikat a testvérvárosi találkozókon kívánják bemutatni és megkóstoltatni a kunszentmiklósi értéktár kör tagjai, illetve a városi napok keretében értékesíteni.

– Az idei évre is számos megvalósításra váró tervünk van. Szeretnénk tovább fejleszteni a tájházat. A Csóri Sándor pályázat segítségével féltetős tárolót kívánunk kialakítani a kültéri eszközeinknek és kukorica górét is akarunk építeni. A kiállítási tárgyak számát egy kunszentmiklósi kefekőtő hagyatékával gyarapítjuk, ami egy szőrből készült sakktáblából, az iparos ugyancsak szőrből készített cégéréből, valamit munkaeszközeiből áll – tette hozzá a kunszentmiklósi értéktár kör vezetője.