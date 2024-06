A bűn nyomában című sorozat legutóbbi adásában az összeszokott műsorvezető-pároshoz Dr. Gyugyi Csilla főügyészasszony is csatlakozott.

Dr. Gyugyi Csilla.

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A főügyész elárulta, hogy 2023 az összegzett értékelésük alapján egy kiemelkedően magas szakmai tevékenységet produkáló év volt. Ez több mérőszámot érintő értékelés volt, ugyanis az ügyészi munka valamennyi területén folyamatosan monitorozzák folyamataikat. A tavalyi évben közel 73 ezer ügy landolt az ügyeket szignáló kollégák asztalán, ennek a zöme a büntetőjogi területről érkezett. Dr. Gyugyi Csilla főügyészasszony hangsúlyozta, hogy minden ügy fontos, a legkisebb ügyek esetén is a maximális szakmaisággal járnak el.

Diszkréten kezelik az ügyeket

A beszélgetés alatt szó esett arról is, hogy mi alapján választják ki azokat az ügyeket, melyeket megosztanak a nagyvilággal és sajtónyilvánossá tesznek. A szexuális bűncselekményeket például nem hozzák nyilvánosságra, hogy a sértettet ne érje még nagyobb kár, ne sérüljön még jobban a külvilág reakciója által. Felhívták a figyelmet arra is, hogy bármilyen helyzetről is legyen szó, a bántalmazottak ne féljenek segítséget kérni.

A Hír FM alábbi felvételből többek között az is kiderül, hogy pontosan mi az ügyész feladata, mivel foglalkozik a mindennapokban: