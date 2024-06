Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy számos, előző évről szóló beszámolót tartalmaznak a napirendi pontok, köztük a városvezetéssel szorosan együttműködő szervekre is. Egyik ilyen lesz a tűzoltóság beszámolója, melyben a tűzesti riasztások mellett hangsúlyos szerepet kapnak a balesetek követő beavatkozások, műszaki mentések és a viharkárok is. A polgármester emlékeztetett, hogy tavaly októberben költöztek új laktanyába a tűzoltók, amivel párhuzamosan technikai feltételeik is kibővültek, megújultak.

Megfelelő funkciót találna a kecskeméti önkormányzat a régi tűzoltólaktanya épületének

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

Logikusan felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a városközpontban álló régi tűzoltólaktanya épületével? Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy a régi laktanyaépület állami, illetve részben magántulajdon is. A város hosszútávon fejlesztési koncepcióban gondolkodna az épülettel kapcsolatban, ami több beavatkozást is igényelne. De mivel nem városi tulajdon, nem tud reális tervekben gondolkodni a város. Szemereyné Pataki Klaudia szerint amennyiben a tulajdonos Belügyminisztérium úgy dönt, hogy nem tervez az épülettel, a városvezetés talál megfelelő funkciót számára. Példaként említette a Városrendészetnél működő térfigyelő kamerarendszer működtetését, illetve a rendészethez kötődő civil szervezeteknek, például polgárőrségnek lehetne helyet biztosítani az épület egy részében.

A KIK-For Kft. vagyonkezelési beszámolója is részét képezi a közgyűlési napirendeknek. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza, miszerint tavaly elkezdték az önkormányzati lakásállomány felújítását, amiben mintegy 100 ingatlan volt érintett. Arról is beszélt, hogy olyan alacsony a szociális bérleti díj, hogy abból ezt nem lehetett megoldani, külön forrást biztosítottak erre, ami igen jelentős összeget tett ki.

Szemereyné Pataki Klaudia megemlítette a tavaly bevezetett, helyben munkát vállaló fiatalokat segítő támogatási formát is, melynek keretében a Kecskeméten munkát vállaló 24 és 35 év közötti fiatalok a piacról bérelhető lakások albérleti díjaira kaphatnak támogatást a várostól. A program sikeres volt, több mint 60 család jelentkezett a felhívásra, ezért ha a közgyűlés ismét megszavazza, jövőre is igényelhető lesz a fiatalok helyben maradását segítő albérleti támogatás. Arról is beszélt, hogy 1000 feletti azok száma, akik lakhatással kapcsolatos támogatást kapnak a várostól.