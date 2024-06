A település határában több malom is működött az előző században, de sajnos ezek közül már csak az Ürgésháti Szűcs-féle szélmalom látható, ez is nagyon romos állapotban van. A malmot Garas Mátyás az 1870-es évek végén építette a közeli Bánó tóból bányászott homokkő alapra. A falazatát 100 ezer vályogtéglából rakták. Belső felszereléséhez egy Jászkarajenőről megvásárolt szélmalom elemeit használták fel. Nagy bálványát a Tiszán úsztatták Erdélyből Csongrádig, ahonnan ökörfogattal szállították a helyszínre – tudtuk meg Mészáros Lászlótól, a helytörténeti egyesület vezetőjétől. Elmondta, a malom jelenleg is a család leszármazottainak tulajdonában van, de az épület állagmegóvása is olyan sokba kerülne, hogy arra nincs pénzük, ezért az egyesület szeretné megvásárolni, majd helyreállítani. A civil szervezet vezetője úgy véli, a felújított malom és a molnárházban tervezett kiállítás a falu turisztikai látványossága lehetne és jól bele illeszkedne a környék turisztikai kínálatába is. Terveiket az önkormányzat is támogatja, egyelőre azonban keresik a pályázati lehetőséget, amiből előteremthetnék a pénzt a megvalósításra.

Bánfi Attila, Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület egyik oszlopos tagja mutatja az elkészült malommakettet

Fotó: Vajda Piroska

Két év alatt készült el a malom kicsinyített, működőképes mása

Az Ürgésháti Szűcs-féle malom élethű és működőképes, kicsinyített mását kétéves munkával készítette el Bánfi Attila. A malom modelljét a 150 éves fennállását ünneplő Jászszentlászló jubileumi kiállításán ismerhette meg a nagyközönség a közelmúltban. Megtudtuk, a modellt azzal a céllal készítette el Bánfi Attila, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen komoly érték van a falu határában és ha nem tesznek semmit, akkor hamarosan teljesen kárba vész. Abban bízik, az egyesület vezetőjével együtt, hogy ha az emberek látják a működő malom-modellt, akkor sikerül felébreszteni bennük a vágyat, hogy segítsék, támogassák ezt a nemes ügyet – fogalmazta meg Bánfi Attila.