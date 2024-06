Minderről először informálisan a szavazás napján értesültünk, majd hivatalos eljárásban is szó volt róla, amikor Sztojka István, a kalocsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (CNÖ) a Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) benyújtott kérelmében, a választás tisztaságát megkérdőjelezve, ötezer forintért történő szavazatvásárlásról számolt be. A szavazatvásárlás a Büntető Törvénykönyvbe ütközik, a korrupció egyik olyan formája, amikor a szavazatért pénzt ígérő és az azt elfogadó is bűncselekményt követ el.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A HVB június 14-én megtartott ülésén a CNÖ elnökének kérelmét tartalmi hiányosságokra hivatkozva – mivel Sztojka István a kifogásolt eseteket csak részletesen leírta, de nem csatolta be a szükséges bizonyítékokat – elutasították.

Sztojka István ezt a hiányosságot az ülésen azzal magyarázta: nem volt tudomása arról, hogy a bizonyítékokat a beadvánnyal egy időben kell prezentálni. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, ennek sincs akadálya, hiszen a szavazatvásárlásra utaló anyagok kép- és hangfelvétel formájában rendelkezésére állnak, a nála lévő telefonon akár azonnal be tudja mutatni azokat.

Sztojka István felvetésére reagálva a Helyi Választási Bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet: amennyiben a CNÖ elnöke az állítását fenntartja, bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt rendőrséghez vagy ügyészséghez fordulhat. Ám mivel a HVB eljárásának szigorúan kötött szabályai vannak, erre utólag a HVB esetében nincs lehetősége.

Hogy a nyomozóhatóságnál természetes, avagy jogi személy tett büntetőfeljelentést, arról nincs tudomásunk, de arról igen, hogy a feljelentés megszületett és már csak a július 7-én, vasárnap megismételt polgármester választás tisztasága érdekében is a nyomozóhatóság asztalán fekszik.

Ott pedig pár napon belül dönthetnek arról, hogy a feljelentést elutasítják, feljelentés kiegészítést rendelnek el, vagy elégséges bizonyíték esetén elrendelik a nyomozást.

Az persze teljességgel kizárt, hogy a választás napjáig ezekben az ügyekben – nem egy esetről van szó – választási korrupcióért jogerősen elítéljenek valakit. Ám hogy vádemelés esetén a most gyanúba keveredetteknek bíróság elé kell állniuk, annak nagy a valószínűsége.