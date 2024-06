Takácsné Stalter Judit kérdésünkre elmondta, hogy azért hívják meg őket, hogy megismerjék a hazai németek a bácskai kultúra szerves részét képező délszláv település hagyományőrző csoportját is. A rendezvényen a konferanszié Káposzta Lajos volt, aki német és magyar nyelven vezette a műsort. Az eseményt megtisztelte Koch Csaba, a Hajós-Bajai borvidék elnöke, a Magyar Borakadémia elnöke is. A Császártöltésen áprilisban megrendezett borvidéki verseny aranyérmeinek az átadására is sor került a fesztiválon. Az 1700 hektáron elterülő, három hegyközéggel rendelkező borvidék vezetője, Koch Csaba hangsúlyozta, hogy a svábok hozták a térségbe azt a szőlészeti és borászati kultúrát, amelyet a világháború és a kitelepítés sem tudott felszámolni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hat borász mutatja be a borait a rendezvényen. Huszonkét termelő nevezett 116 mintával – mondta az elnök, majd átadta Lakner László hegyközségi elnökkel a pincészeteknek járó aranyérmeket.