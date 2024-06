A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai június 17. és 23. között Kiskunmajsán, június 18-án Jászszentlászlón, július 8. és 14. között Tiszaalpáron és Tiszakécskén, július 11-én Szentkirályon, július 29. és augusztus 4. között Dunapatajon (Szelidi-tó), augusztus 1-jén Hartán és Dunatetétlenen ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóhatóság honlapján közzétették azt is, hogy a revizorok a vármegye strandjain, fürdőiben, a turisták által látogatott helyeken és a fesztiválokon, rendezvényeken is ellenőriznek a nyári időszakban. Mint írták: az adóellenőrök megjelenése hivatali munkaidőn túl és a hétvégén is várható.

A fürdőkben is ellenőrzést tart a NAV

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció