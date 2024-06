Hangsúlyozta, fontos a felnőttek önismeretének fejlesztése, ha e téren elakadásaik vannak, kérjenek segítséget. Saját példáján keresztül ismertette: jellemzően mindenki a saját életkorát tartja normálisnak, és mindenki más – akár idősebb akár fiatalabb – fura. Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól sem, mennyit változott a világ körülöttünk. Az okoseszközök térhódítása kapcsán kiemelte, hogy a mai gyermekeknek nincs okuk az unatkozásra, és emiatt nem alakul ki a kíváncsiság képessége bennük, és ebből adódóan pedig a várakozás képessége sem. Például a délelőtt megírt dolgozat kijavítását alig néhány órával később számon kérik a gyerekek tanáraiktól, vagy ha elromlott a mobil, akkor azonnal kell egy másik – idézte a mindennapi élethelyzeteket az előadó.

A telefonhasználattal kapcsolatosan az is elhangzott, hogy a szemkontaktus beszűkül, pedig ez az anya-csecsemő kapcsolat alakulásában is, és később is, az emberi kapcsolatok fejlődésében is létfontosságú. Az eszközhasználat engedésével vagy tiltásával kapcsolatosan hangsúlyozta: nem tudjuk, mi a jó irány e téren. A legtöbb, amit tehetünk, hogy kísérletezünk. Legfeljebb hibázunk. Leszögezte: a teljes tiltásnál sokkal célravezetőbb az együttműködés, a határok és keretek megszabása, amihez a szülői példaadás is hozzátartozik.

– Sajnos nincsenek jó és biztos megoldások, senki nem tudja megmondani, hogyan lehet ma igazán jó szülő a digitális bennszülött generáció. Nincs jó vagy rossz megoldás. Mi, az X és Y generáció tagjai tudunk generációs hidat építeni, hiszen mi éltünk a XX. és XXI. században is, nekünk vannak tapasztalataink. A digitalizáció életünk része, ha tudjuk kezelni és elkülöníteni térben és időben, az megoldás lehet – összegezte az előadó.