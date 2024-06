Múltidéző írásainkban már több laktanya történetét felidéztük, a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent cikkek alapján. A sort most folytatnánk a Serház laktanyával, illetve a Szolnoki úti huszárlaktanyával. A laktanyák történetét elsősorban Kenyeres Dénes Kecskemét és a hadak című könyve alapján ismerhetjük meg. A múltidéző utazásunkhoz ezúttal is Sebestyén Imre kecskeméti képes levelezőlap gyűjtő hagyatékában lévő képeslapjait mutatjuk be.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény épülete egykoron serházként, majd laktanyaként is működött

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Mint arról már írtunk, Kecskeméten évszázadok óta gondot okozott a lakosságnak a házaknál elszállásolt katonák kerülgetése. Az 1870-es évekig nem készültek kaszárnyák, csak kisebb tiszti lakok. A laktanyaépítési akció ezt követően indult meg. Ennek része volt a már korábban bemutatott Rudolf-, Ferenc József- és Erzsébet-laktanya is.

Egykor Serház laktanya volt, ma Népi Iparművészeti Gyűjtemény

A mai Serfőző utcában található Népi Iparművészeti Gyűjtemény épülete is egykoron laktanyaként szolgált. A könyvből kiderül: a sörházat 1793-ban Hacker József pesti ácsmester, vállalkozó építette fel öt hónap alatt, melyet később az 1830-as években bővítettek. A városban sörlerakatot is üzemeltettek. A kaszárnyagondok enyhítésére a város vezetése úgy döntött, hogy átmeneti időszakra a sörházat átalakíttatja katonai garnizonná, erre 1875-ben került sor. A hely kevésnek bizonyult, így az 1890-es évek elején tovább bővítették az épületet. Ezt követően idehelyezték a császári és királyi 38. gyalogezred hadkiegészítő irodáit és pótkeret zászlóalj parancsnokságot. A Serház laktanya és kaszárnya 1896-ig működött, hiszen eközben a városban több helyen épültek laktanyák, kiváltva ezzel a katonák lakosságnál való elszállásolását.

Ma a Serház laktanya helyén érhető el a Népi Iparművészeti Gyűjtemény. A múzeum honlapján a következők olvashatóak a gyűjtemény történetéről. A Népi Iparművészeti Tanács a kezdetektől vásárolta és gyűjtötte a legjobb, a kor ízlésvilágát leginkább tükröző népi iparművészeti alkotásokat, amelyből az évtizedek alatt jelentős gyűjtemény állt össze. 1978-ban a Népi Iparművészeti Tanács megalakulásának 25. évfordulóján rendezett tanácskozáson tettek először említés arról, hogy szükséges lenne ezt a gyűjteményt valahol elhelyezni és állandó kiállítás keretében bemutatni, a kutatását lehetővé tenni. Ez az óhaj csak néhány évvel később valósulhatott meg, amikor Bács-Kiskun megye és Kecskemét város kultúrapártoló vezetői egy megüresedett, 200 éves ipari műemléképületet, az egykori „serházat” ajánlották fel a létrehozandó gyűjtemény számára.