A gép nemcsak a PET-palackokat, de az alumíniumból és üvegből készült termékeket is visszaveszi, a visszaváltásért pedig megkapjuk a betéti díj árát. Persze, csak abban az esetben, ha olyan terméket vásárolunk, melynek címkéjén szerepel a betétdíj. A visszaváltásért két módon juthatunk pénzhez: egyrészt kérhetjük nyomtatott bizonylatként, amit le tudunk vásárolni, vagy a kasszánál visszakérhetjük készpénzben, de applikáción keresztül akár a bankszámlánkra is igényelhetjük a kifizetést. Harmadik opcióként a REpont képernyőjén kiválaszthatjuk a „jótékonyság” gombot is.

Rengeteg pénzt spórolhatunk meg

Bár sokakat felbosszantott a tény, hogy az egyébként sem olcsó üdítők, italok további ötven forinttal drágulnak, mégis egy olyan módját választották a környezetvédelemre való törekvésnek, ami motiválja az embereket. Önmagában egy nemes cél nem elegendő ahhoz, hogy minden háztartás szelektíven gyűjtse a hulladékot, – ezt a saját bőrömön, a saját családomon is tapasztalom – viszont, ha a nem-visszaváltással pénztől esik el az ember, már kétszer meggondolja mit hova dob.

Különösen azoknak jelent az új rendszer nagy változást, akik zsugorszámra vásárolják például az ásványvizet. Belegondolva egy hatos pakk visszaváltásával már csaknem két új teli palack jöhet velünk haza, tulajdonképpen „ingyen”. Fontos azonban, hogy az automata csak sértetlen palackokat vesz vissza, különösen figyelve a vonalkód hibátlanságára. Egyébként a visszaváltás művelete szinte elronthatatlan, gyors és egyértelmű. Az alábbi videóban be is bizonyítom: