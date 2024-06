A Felsőtemető ravatalozóépülete szerkezetileg, energetikailag és funkcionálisan is elavulttá vált, ezért döntött a város vezetősége a felújítás, átalakítás és bővítés mellett. A meglévő épület jelenlegi lapostetős szerkezetének teljes rétegrendjét visszabontják a szerkezeti födémig, és az épület fő tömegén új magastető készül, szürke kerámia cserépfedéssel. A bővítmény épületrészek felett új lapostető készül.

Javában tart a ravatalozó újjáépítése a kiskunfélegyházi felsőtemetőben

Fotó: Bús Csaba

Az épület körüli régi aszfaltburkolatot elbontják, a felújított és bővített épület körül új térkőburkolat épül, és kilenc padfelületet is kialakítanak. Az összes

nyílászáró cserélve lesz, a régi elavult fa ablakok, ajtók helyett korszerű műanyag nyílászárók építtetünk be, valamint a gépészeti és elektromos rendszer

is teljes mértékben megújul.

A ravatalozóépület alaprajzi kialakításában is változás történik. Az épület belső hátsó traktusában lévő válaszfalakat elbontják, és a felújítás során a hátsó

kibontott falak által összenyitott tér újraosztásával új helyiségek alakulnak ki. Így új hűtőhelyiség, egy nagy előkészítő és egy raktárhelyiség is helyet kap az épületben. A dolgozók részére nemenkénti öltözők, tusoló és mosdó helyiségek, valamint teakonya létesül. A gépészeti helyiség a korábban raktárként használt harmadik ravatalozó helyiség átalakításával jön létre.

Az épület a hátsó, dél-nyugati részén egy műhellyel és egy fedett-nyitott gépjármű beállóval, az észak-keleti részén a látogatók részére kialakított két

mosdó helyiséggel – közülük egy akadálymentesített – lesz bővítve. Ennek az épületrésznek a szerves részét képezve épül meg a harangtorony.

Az épület észak-keleti homlokzata elé önálló acél vázszerkezetű, két szélsősávban fix kialakítású, polikarbonát fedésű árnyékoló szerkezet épül, az épület

előtti középső részen pedig nagyméretű, elhúzható textil árnyékoló szerkezet létesül, ami a polikarbonát fedésű részekhez kapcsolódva nyújt védelmet a temetéseken résztvevőknek az időjárás viszontagságai ellen. Az felújított épület megjelenésében visszafogott jegyeket visel, meghatározó

homlokzati anyaga a diópáccal kezelt fenyőfa - és a vágott téglaburkolat, amit bézs vakolt felületek ellensúlyoznak – tudtuk meg a részleteket a

polgármestertől.