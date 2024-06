A Pacsirta Piknik sikeres volt, hiszen száznál is több szülő számára igazi majális hangulatot tudtak teremteni. A rendezvény látogatói a szülők által készített szendvicsek, sütemények, limonádék és szörpök vásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével (hajfonás, arcfestés, ugrálóvár stb.) jótékonykodhattak, úgy, hogy közben még jól is érezték magukat. Ráadásként pedig a gyermekek csilingelő hangját is élvezhették a résztvevők – fogalmazott Asztalosné Városi Bernadett kórusvezető, az esemény főszervezője. A rendezvény sikerét jelzi, hogy annak újbóli megrendezése mellett döntöttek a szervezők.

Piknikeztek a tassi Dalos Pacsirták

Fotó: Beküldött fotó