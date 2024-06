– Egy, a településhez kötődő felajánlónak köszönhetően valósult meg a Petőfi szobor és a körülötte található park felújítása. Az adományozó célja az volt, hogy Petőfi Sándorral kapcsolatos fejlesztés valósuljon meg a településünkön, így esett a választás a szobor és a körülötte található parkra – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gulyásné Horváth Tünde polgármester.

Kötelességünk Petőfi páratlan szellemi örökségének megőrzése – fogalmazott Gulyásné Horváth Tünde polgármester

Fotó: Gulyás Sándor

A munkálatok során megújult a park térburkolata, a szobor előtti új márvány lapokat a költő Szalkszentmártonban írt verseinek címe díszíti. Marton László Munkácsy-díjas művész ötvenöt éve felállított alkotását, a Petőfi szobrot, Budapesten restaurálták. A park zöld felületének rendbetételét az önkormányzat vállalta magára.

– Petőfi Sándor ezer szállal kötődik Szalkszentmártonhoz. Költeményei alatt 112-szer olvasható keletkezési helyként községünk neve, két drámát és egy regényt is írt itt. A költő itt vetette papírra a hatvanhat, többnyire rövid, négy-nyolcsoros versből álló Felhőciklust. Községünkben van a leggazdagabb és leginkább épen maradt Petőfi-emlékhely. A költő családjának egykori hajléka, a Petőfi Sándor Emlékkiállítás rekonstrukciója idén fejeződött be a vármegyei TOP Plusz, a LEADER és a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi Ideiglenes Kollégium pályázatain elért sikernek köszönhetően. A szalkszentmártoni kötődésű felajánló jóvoltából a Petőfi szobrunk és környezete is megújulhatott, ami így egy újabb gyöngyszeme lett településünknek – tette hozzá a polgármester.