Már számos alkalommal írtunk a Pataki családról, illetve azokról az összefogásokról, melyek célja, hogy biztosítani tudják Olívia fejlesztését. Patakiné Mészáros Edina és Pataki Szabolcs mindent megtesznek azért, hogy a folyamatos fejlesztéseket biztosítsák a lányoknak, hogy minél teljesebb életet élhessenek. Anyagilag azonban már nem tudják megfinanszírozni azt a folyamatos fejlesztéseket, melyek szükségesek és szerencsére eredményesek is.

Patakiné Mészáros Edina édesanya mesélt mindennapjaikról a rádióműsorban

Fotó: Beküldött fotó

Olívia és ikertestvére Dóra hatévesek múltak, extrém koraszülöttként jöttek a világra, a 24. héten. Olívia 660 grammal, Dóra pedig 600 grammal. Korábban is voltak problémák, már a várandóság 19. hetében meg kellett műteni Edinát, mert a két kislány egypetéjű, és az egyikőjük nem kapott tápanyagot. A műtét sikerült, de a 24. héten megindult a szülés. A lányok december 25-én karácsonykor jöttek világra és május 9-én vihették őket haza. Olívia sajnos 5 naposan súlyos agyvérzést szenvedett, melynek következményeképpen halmozottan sérült és csak fényt látó kislány lett. Ez azt jelenti, hogy ő mozgásban és értelemben is el van maradva, de fejlődik folyamatosan, köszönhetően annak a nagyon sok fejlesztésnek, melyet a család a kezdetektől próbál biztosítani. Szerencsére úgy tapasztalják a környezetük segítőkész és elfogadó, és a jótékonysági megmozdulásokon érzik az emberek önzetlen támogatását is.

Edina elmondta: a kislány erős, már kézen fogva sétál, ül magától, de nagyban befolyásolja a mozgását, hogy csak fényeket lát. Ugyanakkor boldog, el van a saját világában, nem epilepsziás, nem feszes, nincsenek fájdalmai.

Edina nyíltan és őszintén beszélt férjével való közös összetartásukról, mely nagyon sokat segít abban, hogy a tragédiát ha nem is tudják teljesen elfogadni, de megszokták ezt a fajta életet. Természetesen még mindig van, hogy felvetődik bennük, miért pont őket sújtotta ezzel a nagy nehézséggel a sors. Mindezek tükrében próbálnak teljes életet élni, ahova csak tudják viszik magukkal Olíviát is.

Olívia ikerpárja, Dóra sem teljesen egészséges. Látássérült, hiperaktív és a ADHD-s a koraszülés eredményeként. Őt is számos fejlesztésre hordják.

A kislány családját a hétköznapokon is tudják támogatni. Olívia Szeme Fénye Alapítvány javára a 10300002-13341103-00014908-as számú bankszámlára örömmel és hálával fogadják a támogatásokat.