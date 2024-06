Egykoron az osztályba 43-an jártak, zömében kecskemétiek. Abban az időben a fiúk tekintetében a Czollner téri iskolások, míg a lányok esetében a Zrínyi Ilona iskolások kerültek be a neves gimnáziumba. Rajtuk kívül néhányan az ONI-ban laktak, vagy kicsit messzebbről jártak be az iskolába. A Katonában latin-orosz szakosak voltak.

1964-ben végzettek találkoztak a kecskeméti Katona gimnáziumban

Fotó: Bús Csaba

Az osztályból 31-en tanultak tovább, kiváló szakemberekké váltak, például volt közöttük régész, erdész, diplomata, orvos is. A sport terén is többen remekeltek, a lányok közül hárman NB I.-ben kosárlabdáztak, míg Virág Ferenc a sakk terén ért el kiemelkedő eredményt, társaival tavaly könyvet is írtak aranyos éveikről.

Még egy érdekesség: abban az időben az iskolában működött egy természetjáró klub, melynek sokan a tagjai voltak. Kéthetente közeli helyeken túráztak, kirándultak, évente kétszer pedig egyhetes túrára mentek. Néhányan az országos kék túrát is teljesítették. A régi szakosztály tagjai mai napig összetartanak.

A 4/b osztályfőnöke Bóka József történelem-magyar szakos tanár volt, de rajta kívül is kiváló pedagógusoktól tanulhattak a diákok. Többek között tanította őket Szemerey Andor, Kristóf András, Szabó Adorján, Orosz László, Iványosi-Szabó Tibor és Csongor Edéné.

A 43 tanulóból sajnos az évek alatt már 20-an elhunytak. A tanárok közül is már csak dr. Tóth Imre fizika szakos tanár él, akinek első tanítványai voltak, később is gyakran részt vett az összejöveteleken.