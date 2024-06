A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületétől Kőbán Rita kétszeres olimpiai, kilencszeres világ és háromszoros Európa-bajnok kajakosnő, valamint Jónyer István négyszeres világ és Európa-bajnok asztaliteniszező a Nemzet Sportolója voltak az MCC kecskeméti központjának vendégei. Ők igazi példaképek, akiktől nem csak a kitartást és az elkötelezettséget mintázhatjuk, de azt is, hogyan bontakoztassuk ki tehetségünket, hogyan ismerjük fel lehetőségeinket. A beszélgetést Füleky András a HMSE igazgatója moderálta.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A beszélgetés kötetlen hangulatban telt, sőt még a rajongók is kedvükre kérdezhettek. A délután folyamán többek között azt is megtudhattuk, hogy Kőbán Rita azért választotta a kajakozást, mert szeretett volna szép környezetben, szabadban sportolni, de testvérével azt is számba vették, hogy melyik sportágban van a legtöbb jóképű fiatalember. A sportolónő örömmel hozta el az eseményre olimpiai érmeit is, melyeket a közönség soraiban körbe is adott. A rajongók megfoghatták, lefotózhatták a különleges relikviákat.

– Ez nem az én aranyam, hanem a mi aranyunk

– mondta Kőbán Rita.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Jónyer István asztaliteniszes pályafutása sem indult zökkenőmentesen: először csak egy darab hungarocell volt az ütője. A kezdetekben, bár tehetséges volt, hiányzott a rutin, így a tapasztaltabbak mind legyőzték a mérkőzések során. Jónyer István azt is elmesélte, hogy a lelkesedése sosem hagyott alább: három hónapon keresztül minden egyes nap edzette magát egy kölcsön kapott asztalt használva, amit több kilométeren keresztül egy talicskával cipelt hazáig. A kemény munka meghozta gyümölcsét, hiszen eredményei többet mondanak minden szónál.

Az esemény végén a rajongók is kérdezhettek a legendáktól, sőt, még fotózkodásra is volt lehetőség.