Hirling József Lovaspark 39 perce

Nyári táborok és szabadidős lovasversenyek várják a gyerekeket Kiskunhalason

A vakáció alatt is többféle programmal várják a gyerekeket és a tiniket is a Hirling József Lovasparkban. A napközis táborok során kézműves és sporttevékenységek, játékok, lovas programok és választható lovaglás is elérhető résztvevők számára.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A szabadidős lovas versenyek során a Lovasparkba járó és külsős lovasok is bátran megmérettethetik magukat ügyességi és díjugrató versenyszámokban, rajtengedély vizsga nem szükséges, kezdő és haladó lovasok is indulhatnak. A június 29-ei szabadidős versenyre még várják a nevezéseket, aki szeretné próbára tenni tudását. A Hirling József Lovasparkba járó lovasok az oktatóknál és az egyesület elnökénél, Rózsahegyi Róbertnél a 06306911391-es telefonszámon is jelezhetik részvételi szándékukat. A verseny a Magyar Lovassport Szövetség Szabadidőlovas Szakág szabályzata alapján kerül lebonyolításra – olvasható a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület oldalán. A vakáció alatt is többféle programmal várják a gyerekeket és a tiniket is a Hirling József Lovasparkban

Fotó: Pozsgai Ákos Július 20-án és augusztus 17-én is rendeznek szabadidős lovasversenyt a Hirling József Lovasparkban, ahol az ügyességi díjugrató versenyszámok között számos érdekes programmal várják az érdeklődőket a szervezők. A nyári táborok és a versenyek mellett az év közben megszokott lovas foglalkozások és edzések nyáron is folytatódnak. Játékos lovas készségfejlesztő foglalkozásokon már 3 éves kortól részt lehet venni, melyek során az oktatók vezetésével a kis lovasok játékos gyakorlatokat hajtanak végre lóháton. A nagyobb gyermekek és tinik számára a futószáras lovagoltatás, valamint az önálló lovaglás sem marad ki a programok közül, a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület oktatói a kezdők és a haladók számára is segítenek még jobb lovassá válni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!