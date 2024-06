– Ha az egy héttel később kezdődő nyári szünetet vesszük kiindulópontnak, akkor az összesen úgy kilenc hetet kitevő nyári idény legalább egy hét csúszásban és az ezzel járó bevételkiesésben van – fogalmazott az egyik strandoló. Az egész évben nyitva tartó Family Étterem tulajdonosa kedvezőbb képet festett. Szerinte egyelőre nincs ok panaszra és további biztató jelek is vannak, hiszen a szokásos vendégkör mellett megjelentek azok a kerékpáros turisták és kirándulócsoportok, akik a nemrégiben átadott új Duna-hídon érkeznek. Abban mindenki egyetértett, a csapadékmentes hétvégéknek és a hőségriadóknak a Szelidi-tónál is kifejezetten nagy a forgalomgeneráló hatása.

Berobbant a nyári fürdőszezon a Szelidi-tónál

Fotó: Zsiga Ferenc

– Amint az várható volt, az iskolai szünet kezdete, az ezzel egy időben érkezett kánikulai hőségnek köszönhetően valósággal berobbant a főszezon. Ezen a hétvégén a frissítő csobbanásra érkezők, különösen a gyermekes családok egykettőre benépesítették a strandokat és a vendéglők teraszait – mondta el Tímárné Horváth Szilvia, a Family Étterem tulajdonos vezetője. A vendéglátós hozzátette, hogy az új Tomori-hídnak köszönhetően egyre több kerékpáros turista érkezik, és az is újdonság, hogy megjelentek a Dunántúlról az iskolai és a más összetételű kirándulócsoportok. Az üzletvezető fontosnak tartotta elmondani, hogy a Szelidi-tó, az üdülőfalu irigylésre méltó környezetéért és tisztaságáért, az üdülővendégek és a vállalkozások komfortérzetéért nagyon sokat tesz az önkormányzat.

Tímárné Horváth Szilvia

Fotó: Zsiga Ferenc

– Szelidre kivilágított, kitűnő minőségű kerékpárút vezet. Az autózás is gondtalan, a körforgalomtól immár végig kitűnő úton gurulhatunk. Áldás a tó a horgászoknak is, akiknek az idei szezonban igencsak nincs okuk panaszra. Szelid a vízparti játszóterek, vízi csúszdák, a kulturált környezet miatt méltán vált a kisgyermekeket nevelő családok kedvelt üdülő- és kirándulóhelyévé. Itt a mindenhol ingyenes parkolás mellett még mindig alacsonyak a strandbelépő árak, és szabad strand is van. Az önkormányzati beruházásban megvalósult Sportcentrum, a Bowling Center, az új fogadóépület és a fedett nézőtérrel rendelkező szabadtéri színpad egy teljesen új színfoltja az üdülőfalunak. Szeliden a hagyományos mellett a minőségi vendéglátás is nagyot ugrott előre. Nem beszélve a közterületek példás karbantartásáról, rendezettségéről és tisztaságáról – összegezte az eredményeket a vállalkozó.