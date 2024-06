Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Szép emlék A kecskeméti Kovács István József költő életének fontos részét képezték, amikor még testvérével, Sándorral közösen a kunsági küzdő népijátékok hagyományát éltették, népszerűsítették különböző rendezvényeken. Ez a fotó 2002-es, amin egy baranta ősi magyar harci játékot örökítettek meg. Olvasónk jobbról áll, mellette a barantások csoportjának kürtöse.

Családi album Páhiról Andrássy Gyula sok családi képet őriz a múltból, melyek nagyon kedvesek a számára. Ez a felvétel is sok-sok évtizeddel ezelőtt készült Páhin. Olvasónk balról a második, mellette a közelmúltban elhunyt felesége, Makány Mária és nagyobbik fia áll.

Oni család Kecskemétről Balogné Imrefi Anna és az ONI család egy több mint ötven éves fotójával nosztalgiázik. A felvétel 1972 szeptemberi, Kecskeméten, az Országos Nevelő Intézetben (ONI) Czigány Péter tanár urat és csoportját mutatja be. Olvasónk, bár nem annak a csapatnak volt a tagja, de sokakat ismert közülük, hiszen ő is ott lakott a hetvenes években. A képen látható többek között Bors József, Vass Jocó, Garai Tibor, Péter bácsi, Tormási László, Garai László, Simon Péter, Rippert István, Verebes Árpád, Gábor János, Mayer János és Molnár Sándor.

Boróka Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a Boróka Népdalkör egy kedves emlékét, fellépését idézi fel ezzel a régi fényképpel. Olvasónk a Népdalkör alapítója volt.

Kiállítás A kecskeméti Csordás Erzsébet 1997-be repíti olvasóinkat, egy régi szép emlék felidézésével. Barátja, Szappanos István festőművész tárlatán készült a fénykép, melyet egyik tanítványa N. Virók Csilla nyitott meg. A művész a kép jobb szélén áll.