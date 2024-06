Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Beküldött fotó

1973

Soltról Suska János régi osztályfényképével nosztalgiázna. Kalocsán a kereskedelmi és vendéglátó középiskolába járt, a felvételen a végzős szakácsok, felszolgálók és vendéglátóipari eladók láthatók 1973-ban. 32-en végeztek, 9 fiú és 23 lány. A fotóról egy fiú hiányzott. A vizsgák után elszakadtak egymástól, de tavaly ősszel egy kedves hölgy megszervezte az ötvenéves találkozót. Egykoron tervekkel tele indultak el a nagy betűs életbe, most pedig nagyszülőként találkoztak az egykori osztálytársak. Fantasztikus hangulatú találkozó volt.

Beküldött fotó

Lászlófalvi diákok

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes az 1970-es évekbe kalauzolná a régi fotók kedvelőit. A Lászlófalvi (ma Szentkirályi) Általános Iskola diákjai láthatók a csoportképen. Középen foglal helyet Berta László igazgató, aki 1968–1990 között vezette az intézményt.

Beküldött fotó

Családi album

Páhiról Andrássy Gyula egy régi családi fotóval idézné fel a régi szép időket. Olvasónk (jobbról) családja körében látható Páhin. Mindig örömmel nézegeti az évtizedekkel ezelőtt készített fényképeket, amikor még a család minden tagja élt, és nagyon boldogak voltak.

Beküldött fotó

4. tanulószoba

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy újabb fotóval kedveskedne az egykori Országos Nevelő Intézet „ONI” családjának. 1972-ben készült a kép Panza Eszter néni csoportjáról, ők voltak a 4. tanulószoba lányai. Sokan közülük akkor érettségiztek a zeneiben. Olvasónk jól ismerte a lányokat mint ONI-lakó, bár ő a Bányaiba járt. A csoportképen látható többek között: Matkó Ilona, Faragó Zsuzsa, Kemény Judit, Oberna Teréz, Sáfár Ildi, Likár Rózsa, Patocskai Margit, Borits Éva és Eszti néni.