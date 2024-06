Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Esküvő

Páhiról Andrássy Gyula szeretett feleségére emlékezne esküvőjük fotójával. 1958-ban ismerkedett meg Makány Máriával, akit 1959. május 16-án vett el feleségül. Közel 65 évig éltek boldog házasságban. Szeretett emlékét örökre a szívében őrzi.

Olvasói fotó

ONI család

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy 50 éves felvétellel kedveskedne az ONI családnak. 1974-ben az egykori Országos Nevelő Intézetnél készült a fotó az általános iskolás csoportról a nevelőkkel. Olvasónk szintén ott lakott, éppen akkor volt elsős gimnazista. A képen látható többek között Komonyi Ottilia és Margit néni, Domokos Andrea, Szép Ági, Görög Anikó, Kovács Misi (szakács Zsuzsika néni unokája), Lengyel Gyöngyi, Doman Éva, Domokos Andi, Kollár Marika, Pellach Emese, H. Nagy Ildi, Varsandán Noémi, Földes Ági, Kemény Böbe, Tóth Erika, Domán Éva.

Olvasói fotó

Tombolahúzás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi iskolás rendezvényre emlékezne vissza ezzel a 1990 körül készült felvétellel. Éjfélkor Olvasónk húzta ki a tombolaszámokat. Ezen pillanatok egyikét örökítette meg a fénykép.

Olvasói fotó

Régmúlt

Kecskemétről Kovács István József költő 2000-es kedves emlékét elevenítené fel. A művészeti csoport tagjaival láthatók a Bács-Kiskun megyei Írók és Költők Baráti Körének irodalmárai. Balról-jobbra: Váry Károly színművész, Nagy L. Éva költő, Weninger Endréné, Kökény Éva költő, Gyöngyösi Szabó Katalin és dr. Turai Kamill esztéta, költő.

Olvasói fotó

Szép emlék

Kecskeméten Csordás Erzsébet egy újabb fotóval emlékezne vissza egy 1997-es kiállításra. Barátja, Szappanos István festőművész tárlatát egyik tanítványa N. Virók Csilla nyitotta meg. Olvasónk a kép bal oldalán látható.