Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Fotó: Olvasói fotó

Első fizetés

Páhiról Andrássy Gyula egy kedves, közel 40 éves fotóval nosztalgiázik. 1986-ban kezdett a biztosító társaságnál dolgozni, a képen a felesége számolja éppen az első fizetését. Olvasónk gazdálkodási előadó volt.

Fotó: Olvasói fotó

Iskolai mulatság

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár sok-sok kedves emléket és fotót őriz a pedagógusi pályájáról, valamennyi fénykép kapcsán örömmel emlékszik vissza a vidám rendezvényekre, a kedves tanítványokra. Ez a több évtizeddel ezelőtti fotó egy farsangi mulatságot idézi fel.

Fotó: Olvasói fotó

Rinca

Kecskemétről, Csordás Erzsébet egy régi kedves munkatársára emlékezik ezzel a régi fényképpel. Az egykori BÁCSBER-nél dolgoztak együtt Molnárné Jánosné Rinca kolléganőjével, aki a közelmúltban hunyt el (a felvételen jobbról a második). A BÁCSBER kollektívája ma is tartja a kapcsolatot, így közösen búcsúztak el tőle. A képen látható még (balról) Zombory Istvánné Zsóka, Postai Ernőné Gizike, akik már szintén eltávoztak, valamint Fekete Sándorné Katika és Csizmadia Ferenc.

Fotó: Olvasói fotó

ONI tanulószobások

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori Országos Nevelő Intézet nevelőiről készült fotóval nosztalgiázik. Olvasónk 1973-77 között lakott az ONI-ban. Ez az 1980-as az első kollégiumi találkozóján készült a 8-as tanulószoba lakóiról. Képen látható: Imrefi Anna, Juhász Rózsa Szalai Rita, Kima Miklósné Éva néni, tanulószoba vezető, Szécsényiné Márti és Szőke Jutka.

Fotó: Olvasói fotó

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 85 évvel ezelőttre repíti vissza a régi fotók kedvelőit. Kecskeméten állomásozott 1932. október 1-jétől a Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred parancsnokság és az I. zászlóalja. Az 1939 őszén készült felvételen a gyalogezred 1. géppuskás századának egyik szakasza látható. Az első sorban, balról az 5. Boldus György százados, századparancsnok.