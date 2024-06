Németh Balázs 2010 óta irányítja a települést, negyedik polgármesteri ciklusára készül. A városvezető adatok feldolgozása után úgy nyilatkozott a Baon.hu-nak, hogy látva a rendkívül szoros választási eredményt, megújulásra lesz szükség.

Németh Balázs nyerte a polgármesterválasztást Bácsalmáson

Fotó: Beküldött fotó

– Nagyon szoros eredmény született, 102 szavazattal nyertem meg a polgármester választást, ez nekem is figyelmeztető jel, hogy meg kell újulnom. Most várjuk a következő képviselő-testületnek az összetételét, szállingóznak az adatok. Az új képviselő-testülettel is visszük tovább a fejlesztéseket természetesen, folyamatban lévő pályázataink vannak. Viszont ezt a szoros eredményt ki kell elemezni az elkövetkezendő napokban, mert nagyon szűk győzelem volt – nyilatkozta hírportálunknak az újabb polgármesteri ciklusára készülő politikus.