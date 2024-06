Nagy Szeder István fontos szerepet töltött be Kiskunhalas életében, aki építészmérnök, kisgazda politikus, helytörténész és a város díszpolgára volt – hangoztatta Dr. Bognárné F. Nagy Éva önkormányzati képviselő a könyv bemutatóján.

Bemutatták a Nagy Szeder István, egykori halasi politikus életéről szóló könyvet

Fotó: Pozsgai Ákos

A könyv Nagy Szeder István halálának 30. évfordulója alkalmából jelent meg, ezért emlékkönyvnek is tekinthető, erről már Pajor Kálmán, a halasi '56-os Emlékbizottság elnöke beszélt, aki úgy vélte, annak ellenére, hogy jelentős a mérnöki, a helytörténeti kutatói tevékenysége is, de sokaknak elsősorban Nagy Szeder István politikusi mivolta jelenik meg az emlékezetében.

– Nem véletlen, mert Nagy Szeder István a XX. század legnagyobb formátumú halasi politikusa volt. A megjelent könyv is a politikai tevékenységét öleli fel elsősorban. A könyv címe is egy politikai fogalom, a demokráciáról sokféle felfogás van, de a tiszta demokrácia a gyakorlatban nagyon kevés helyen valósult meg és ma is nagyon kevés helyen működik – fogalmazott Pajor Kálmán, aki szerint az a fajta demokrácia, amit Nagy Szeder István megalkotott és működtetett a városban, egyszeri és megismételhetetlen volt.

Pajor Kálmán felidézte, hogy Nagy Szeder István kisgazda politikust 1947-ben kizárták a kisgazdapártból, ezt követően a Szabadság Párt listáján jutott be a parlamentbe, de a mandátumát megsemmisítették, és ezt követően internálótáborba került, majd visszahúzódva a közélettől élte a napjait Kiskunhalason helytörténészként, építészként. Rendkívül nagy tekintélye miatt 1956 októberében rá figyelt Kiskunhalas közössége, azonban ő a kérés ellenére nem vállalt a forradalmi bizottságban munkát, azt mondta, hogy kommunistákkal, a volt vezetőkkel nem hajlandó együtt dolgozni. Azonban 1956. október 27-én, amikor tüntetés volt Kiskunhalason, a mai Bethlen Gábor téren, a kommunista sortűz két halálos áldozatot és több sebesültet követelt. Ekkor kihirdették az ostromállapotot, a katonai igazgatás vette át a város irányítását, ebben a zaklatott, robbanásig feszült légkörben október 29-én a városi tanács kommunista vezetői felkérték Nagy Szeder Istvánt, hogy vegyen részt a forradalmi bizottság munkájában, rendkívüli népszerűségével segítsen oldani a feszültséget, levezetni az indulatokat, megakadályozni az újabb vérontást.